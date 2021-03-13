原标题：市教委发声明：网传消息不实

近日，网传“北京继续暂停学科类校外培训机构线下培训和集体活动”消息，市教委昨天正式发出《声明》明确表示：此消息不实。

市教委表示，1月下旬，根据疫情形势，全市暂停培训机构线下培训和集体活动。随着中小学开学，市教委已启动对学科类校外培训机构有序恢复的工作，支持符合办学标准、有益于学生学识和综合素质提升的校外培训机构依法依规开展线下培训。

一段时间以来，有些培训机构存在疫情防控不到位、虚假广告、退费难、超纲超前教学、教学质量不高等问题，引发了社会的广泛关注，家长和学生对此意见较大。针对这些群众反映强烈的突出问题，在有序恢复中将进一步规范管理。对打着教育旗号侵害群众利益的行为，紧盯不放，坚决改到位、改彻底。

学科类校外培训机构要根据疫情防控、办学标准和行为规范等要求，按照“自查自评、书面申请、检查整改、公开承诺”程序，向各区教委提出申请，经各区教委审核通过后可有序恢复。对不符合要求的学科类校外培训机构，要进行整改。

市教委表示，恢复线下培训后，市区将继续依法依规对学科类校外培训机构进行严格管理，特别是针对义务教育阶段的学科类校外培训机构进一步加强对教师资质、超纲超前教学、教学质量不高、预付费资金、培训服务合同、未成年人保护等方面的监管，确保广大学生和家长的合法权益。（记者 武文娟）

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