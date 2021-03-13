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研考复试线开始公布 清华复试仍用远程形式

2021年03月13日09:31 | 来源：北京青年报
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原标题：研考复试线开始公布 清华复试仍用远程形式

在去年研究生招考复试采用网络远程形式进行的背景下，今年研考复试将采用何种方式进行，是眼下众多考生高度关注的问题。昨天，2021年研考国家线和清华大学复试线相继公布。清华大学同时率先宣布，今年复试仍将采用网络远程的形式进行，释放了一个重要信号。

教育部昨天公布2021年研考复试国家线，各招生单位可在国家线的基础上自主确定并公布本单位各专业考生进入复试的要求。教育部要求各地各招生单位要确保复试公平公正。复试前采取人脸识别、人证识别，以及报考库、学籍学历库、人口信息库、诚信档案库数据比对等措施，加强考生身份审核，严防“替考”。

复试中，要采取“一平台”（进行远程复试的招生单位原则上应统一复试平台）“三随机”（随机选定考生次序、随机确定导师组组成人员、随机抽取复试试题）等方式，严防“作弊”。对已录取的新生，招生单位要在新生入学后3个月内进行全面复查。复查不合格的，取消学籍。对于考试招生中的违规违纪行为，不论何时，一经发现即按有关规定严肃处理。

在部属高校中，清华大学昨天率先公布研考复试线及复试录取办法。北京青年报记者注意到，今年清华多个专业硕士学位的复试线大幅上升，金融学从去年的370分上升到405分，法律硕士从384分上升到379分，社会工作从325分上升到350分，新闻与传播从320分猛涨到390分。该校春季研究生招生复试仍以网络远程形式开展。

据了解，清华的网络远程复试环节可能包括网络远程面试、网络远程笔试、网络远程机考、提交附加材料等。考生一般需要双机位模式参加复试，即2部带摄像头的设备同时拍摄。录取方面，复试成绩计算办法将由清华各院系根据学科特点制定并公布，各院系对参加复试的考生分类别按总成绩排名择优录取。复试中，面试成绩小于60分者、思想政治素质和道德品质考核不合格者、同等学力考生的加试课程成绩不合格者视为复试不合格，均不予录取。

“全国硕士研究生招生调剂服务系统”将于3月20日左右开通。有调剂意愿的考生，可及时登录调剂系统和招生单位网站，查询调剂信息、填报调剂志愿。（记者 雷嘉）

(责编：吴楠、孙竞)

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