李祺瑶

原标题：三百万名大中小学师生学党史立远志

唱支歌儿给党听，伴着悠扬旋律诉衷心，立远志；网上重走长征路，先辈们的足迹是光点，激励青春正当时的学子们前行；去支教，参与冬奥志愿服务，到纪念馆开展义务讲解，将对党的忠诚转化为服务国家、社会和人民的实际行动……一场贯穿全年的党史学习主题教育活动在首都教育系统启动，三百万名大中小学师生用刻苦学习筑信仰之基，用实际行动践行报国之志，昂首阔步跟党走。

市委教育工委和市教委联合组织的党史学习教育活动将覆盖全市每一名师生，线上线下、课内校外结合，积极推动学校小课堂与社会大课堂同频共振，引导师生立志听党话、跟党走，坚定不移地与以习近平同志为核心的党中央“同心同路”。

学党史覆盖全市每名师生

形式多样、内容深刻的“党史课”将在大中小学陆续开讲。网上重走长征路，在“云端”通过一问一答的形式学习“四史”，感悟英雄的意义；伏案静思，与革命烈士进行“穿越时空的对话”，明是非寻初心；为红色经典影片配一段音，坚定理想信念……回顾过往，师生们理思绪，集聚启程力量。

市委教育工委介绍，此次活动将坚持市级示范引领与学校自主创新相结合的模式，全面覆盖到每一名师生，形成市、区、校联动的工作局面。

一场“跟着总书记学党史”党史故事征集活动将在高校开展。中小学生将走进国博、首博、军博和抗战馆，观看党史小剧场演出、参观专题展览等，厚植爱党爱国爱社会主义情感。各学校还将挖掘校史中的红色基因，将党史学习与校史教育结合起来。

唱经典讲梦想做了不起的自己

在校园、在“云端”，师生传唱革命歌曲，学习党史。本市将组织“唱支歌儿给党听”百万师生网络歌咏比赛，大中小学生选取具有代表性的革命歌曲，在校内标志性建筑物前开展形式新颖的合唱，表达对党的热爱。

本市将征集一批弘扬中华优秀传统文化和美德、弘扬社会主义核心价值观、弘扬榜样人物精神的话剧、舞剧、音乐剧等，用文艺作品讲好党的故事，展现伟大奋斗历程。

师生们传颂经典，更要讲述梦想，努力成为了不起的自己。一系列“讲起来”的活动中，专家学者、师生党员、思政课教师等将通过鲜活生动的宣讲和解读，讲好中国共产党领导中国人民奋斗圆梦的故事；全市教育系统每名党员都将结合亲身经历和学习体会讲微党课，引导师生读懂中国共产党人的初心。

“做起来”践行时代担当

百年征途，人民的英雄和英雄的人民勇敢前行。继续前行，“第二个百年”新征程上，在校生将用行动践行初心。

一个个目标被列入师生们的计划簿——全市大中小学师生将积极参与建党100周年庆祝活动和北京冬奥会服务保障工作，勇担时代使命。首都高校师生将聚焦服务首都“四个中心”功能建设，以个人学术专长开展调查研究，为家乡建设建言献策。师生们将通过社会观察、志愿服务与生产劳动、创新创业实践等，助力首都经济社会发展。

今年暑假，百名首都大学生将跟随北京市对口支援新疆、西藏、青海等地的党员干部，与他们同吃同住同行动，以学生视角进行采访报道。本市还将推动全市爱国主义教育基地与大中学校“手拉手”共建，组织师生党员到各基地开展讲解、宣讲等志愿服务工作，在服务奉献中学习党史知识。

(责编：吴楠、孙竞)