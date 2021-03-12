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教育部部署开展2021年春季学期近视防控宣传教育月活动

2021年03月12日09:02 | 来源：教育部
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原标题：教育部部署开展2021年春季学期近视防控宣传教育月活动

近日，教育部办公厅印发《关于开展2021年春季学期近视防控宣传教育月活动的通知》（以下简称“通知”），部署在2021年3月开展春季学期近视防控宣传教育月活动。

此次宣传教育月活动主题为“共同呵护好孩子的眼睛，给他们一个光明的未来”，旨在深入贯彻习近平总书记关于儿童青少年近视问题的重要指示精神，进一步加强学校健康教育，推动各地和学校全面落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，营造近视防控宣传教育氛围。

通知要求，各地和学校要紧扣主题、因地制宜，围绕提高爱眼护眼意识、加强近视监测干预、改进学校日常管理、加强手机管理、有效带动家长参与、宣传有益经验做法等六方面活动内容，针对影响视力的重点因素，采取切实管用的措施方法，利用春季学期开学有针对性地部署本地和学校开展近视防控宣传教育月活动。

通知强调，各地和学校要开展内容丰富、形式多样、互动感强的爱眼护眼科普宣传。坚持公益，严禁任何单位和个人借宣传教育月名义搭车开展商业性活动。统筹好教育、卫生健康等方面力量，合力加强近视防控宣传教育工作。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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