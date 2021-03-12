原标题：放下数学教起体育 这位村小老师30年还没“过瘾”

新华社石家庄3月10日电 题：放下数学教起体育 这位村小老师30年还没“过瘾”

新华社记者杨帆

每天上午九点半，河北省滦州市油榨镇王官营小学都会传出整齐的拍球声。体育老师王效丰站在操场边，600多个篮球在学生们手中，随着动感音乐弹起又落下。

这是一所山区小学，校舍向西北不足半公里便是燕山余脉。全校有18个班级、学生618人，46名任课教师中有3名体育教师，59岁的王效丰是这里任职最久的老师。

“我读大专时学的是数学，1991年毕业成了一名数学老师。可当时学校缺体育老师，我就边教数学、边教体育。”王效丰笑着说，“所以现在孩子们总说，他们的体育是数学老师教的，哈哈。”

王效丰告诉记者，那个年代学校体育课内容只是练习队列队形，简单教教广播体操和一些田径知识，由于学校在比较偏僻的半山区，招不来体育老师，而自己喜欢体育，特别是篮球，1995年起他开始专职做体育老师。

“学校的第一个篮球架是当时的老校长请村里焊工焊的，操场是我借了推车从附近山边拉土来平整的。”王效丰说，那以后很多年，每到开学他都会拉土来平整操场。

时间慢慢流过，小小的篮球在这所山村小学一直不温不火。直到2012年，滦州市首次组织全市中小学生篮球赛，听到消息，王效丰迅速组建了第一支篮球队，选拔了队员20名。

“代课和专门教篮球、打比赛不一样，我不太专业，孩子们也没有基础，都是从零开始。”王效丰说，为了给自己充电，他从网上搜视频学习篮球训练方法、观看篮球比赛，不会的、不懂的都在网上搜一搜。

为了不挤占孩子们的学习时间，训练都是利用课余，上午课前、下午课后，双休日，暑寒假，一切可以利用的时间都利用起来。王效丰说，为提高孩子们的实战能力，他们有时会赶50多里路去篮球先进的学校交流学习。

那一年王官营小学代表油榨镇参赛，在20个队伍中位列前8。从那之后，学校每年参赛都有好成绩。年复一年，学校篮球气氛热了起来。

2016年学校进行校舍提升改造，王效丰抓住机会，跟学校提出申请，孩子们终于拥有了一块水泥地的篮球场。

苏春荣是2017年8月来王官营小学当校长的。“那时候学校只有一个篮球场，根本不够孩子们玩。2019年我们又建了一个篮球场，从别的学校要了闲置的篮球架。”苏春荣说。

近几年，王官营小学把篮球运动融入大课间，这在滦州当地是首例，也是唯一。正是由于浓厚的篮球氛围和较好的比赛成绩，2019年该校被评为“全国青少年校园篮球特色校”。

在孩子们心中，王效丰不光是严格的教练，也是最亲近的爷爷。“他对我们很关心。有次我比赛时候摔倒了，他开车好远去买药，一口水都顾不上喝。”今年读五年级的篮球队员王思淼说。

天气近来渐暖，学校后面的群山开始披绿。两个篮球场，四个篮球架，学生们开始穿着薄衣打球了。还有一年就要退休了，王效丰希望学校的篮球氛围能一直保持下去。

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