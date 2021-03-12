人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

放下数学教起体育 这位村小老师30年还没“过瘾”

2021年03月12日08:54 | 来源：新华网
小字号
原标题：放下数学教起体育 这位村小老师30年还没“过瘾”

新华社石家庄3月10日电 题：放下数学教起体育 这位村小老师30年还没“过瘾”

新华社记者杨帆

每天上午九点半，河北省滦州市油榨镇王官营小学都会传出整齐的拍球声。体育老师王效丰站在操场边，600多个篮球在学生们手中，随着动感音乐弹起又落下。

这是一所山区小学，校舍向西北不足半公里便是燕山余脉。全校有18个班级、学生618人，46名任课教师中有3名体育教师，59岁的王效丰是这里任职最久的老师。

“我读大专时学的是数学，1991年毕业成了一名数学老师。可当时学校缺体育老师，我就边教数学、边教体育。”王效丰笑着说，“所以现在孩子们总说，他们的体育是数学老师教的，哈哈。”

王效丰告诉记者，那个年代学校体育课内容只是练习队列队形，简单教教广播体操和一些田径知识，由于学校在比较偏僻的半山区，招不来体育老师，而自己喜欢体育，特别是篮球，1995年起他开始专职做体育老师。

“学校的第一个篮球架是当时的老校长请村里焊工焊的，操场是我借了推车从附近山边拉土来平整的。”王效丰说，那以后很多年，每到开学他都会拉土来平整操场。

时间慢慢流过，小小的篮球在这所山村小学一直不温不火。直到2012年，滦州市首次组织全市中小学生篮球赛，听到消息，王效丰迅速组建了第一支篮球队，选拔了队员20名。

“代课和专门教篮球、打比赛不一样，我不太专业，孩子们也没有基础，都是从零开始。”王效丰说，为了给自己充电，他从网上搜视频学习篮球训练方法、观看篮球比赛，不会的、不懂的都在网上搜一搜。

为了不挤占孩子们的学习时间，训练都是利用课余，上午课前、下午课后，双休日，暑寒假，一切可以利用的时间都利用起来。王效丰说，为提高孩子们的实战能力，他们有时会赶50多里路去篮球先进的学校交流学习。

那一年王官营小学代表油榨镇参赛，在20个队伍中位列前8。从那之后，学校每年参赛都有好成绩。年复一年，学校篮球气氛热了起来。

2016年学校进行校舍提升改造，王效丰抓住机会，跟学校提出申请，孩子们终于拥有了一块水泥地的篮球场。

苏春荣是2017年8月来王官营小学当校长的。“那时候学校只有一个篮球场，根本不够孩子们玩。2019年我们又建了一个篮球场，从别的学校要了闲置的篮球架。”苏春荣说。

近几年，王官营小学把篮球运动融入大课间，这在滦州当地是首例，也是唯一。正是由于浓厚的篮球氛围和较好的比赛成绩，2019年该校被评为“全国青少年校园篮球特色校”。

在孩子们心中，王效丰不光是严格的教练，也是最亲近的爷爷。“他对我们很关心。有次我比赛时候摔倒了，他开车好远去买药，一口水都顾不上喝。”今年读五年级的篮球队员王思淼说。

天气近来渐暖，学校后面的群山开始披绿。两个篮球场，四个篮球架，学生们开始穿着薄衣打球了。还有一年就要退休了，王效丰希望学校的篮球氛围能一直保持下去。

(责编：宋晨、宋鹤立)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部