原标题：包信和：大学有责任发挥资源优势 与中学共同培育科技创新人才

新华网北京3月11日电（郭亚丽）我国在激发人才创新活力方面有哪些待改善的地方？高校应如何发力，让学生“学历”与“能力”并存，在培养科技创新后备人才过程中，又该如何发挥自身作用？2021年两会期间，全国人大常委会委员、中国科学院院士、中国科学技术大学校长包信和围绕这些问题，分享了自己的观点。

在事业上做好服务 让科研人员心无旁骛做研究

“研究工作最关键的是人，要充分激发科研人员自身的积极性。”在包信和看来，对人才来说，事业是“吸铁石”，平台是“梧桐树”，要通过打造高端科研平台，承担国家重点重大任务，以事业激发科研人员活力。包信和进一步解释，科研人员往往都希望“能够把自己所学的东西都用得上，而且希望能够做出一番事业出来”，要实现这样的目标，相应地就得要有比较好的平台、条件以及精神上的一些东西来激发他们的积极性。此外，他强调，做研究的氛围同样很关键，志同道合的人在一起往往更容易做事，这是调动积极性一个非常重要的方面。

大学生要将基础打牢 不能因专业而限制自己

高等教育进入普及化发展阶段后，如何实现高质量发展成为今后的着力点。包信和表示，“本科生培养的重头戏应该是学习方法，包括培养学生对科学的理解，以及解决问题、分析问题的能力等等。”他强调，“我们不能让学生一进大学以后就因为专业把自己限制得很死，一定要给学生一个空间，让他们把基础先打扎实，在此基础上，未来当他们对其他领域有兴趣或者有发展需要的时候，才能够更好地去完成。”针对如今社会上的“唯学历论”现象，包信和特别提到，我们应该创造更多的条件，让那些天资、能力各方面都非常突出的人才能够有机会脱颖而出。

大学应加强与中学相衔接 助力科技创新后备人才培养

中国科协和教育部自2013年开始共同组织实施中学生科技创新后备人才培养计划（简称“英才计划”），旨在选拔一批品学兼优、学有余力的中学生走进大学，在自然科学基础学科领域的著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践。作为英才计划专家咨询委员会委员、化学学科工作委员会主任，包信和表示，“英才计划”重在培养学生的科学兴趣，让学有余力、有创新潜质的学生从中学开始就可以在大学里面跟随敬佩的导师做课题，走进大学实验室与大学生们一起交流讨论。他认为，年轻人提前进入这样的环境熏陶之后，会对自己的未来发展有很大的帮助。

“大学有责任发挥自己科技教育资源汇集的优势，与中学共同培育科技创新人才。”包信和介绍，中国科学技术大学一方面通过“英才计划”这样的工作请中学生走进学校，另一方面也鼓励校内老师走进中学，为中学生做科普报告，惠及更多中学生。他相信，随着我国教育教学不断深入改革，我国的大学与中学衔接会更加紧密。这种衔接一定会对创新人才的培养产生很好的效果。

(责编：宋晨、宋鹤立)