原标题：我遭遇了在线教育机构“信息轰炸”

这段时间，短视频平台投放了很多在线教育机构的广告，这些广告大多针对小学低年级语文、数学、英语的辅导，价格8-40元不等，有的还请名人站台，宣称为了抢占市场，低价辅导是培训机构送给家长们的福利。

今年寒假前，我爱人在某视频平台报了一家知名教育机构的低价课，针对一年级语文数学双科，不到10次课。之前，报一门线下辅导课都要近千元，这个价格很划算。其实我们对这个网课也没抱什么期望，就是给孩子在假期里找点事情干罢了。很快，教育机构寄来一个“大礼盒”，里面有辅导资料、文具、电子表等，给人第一感觉就是“物超所值”。

如今，课已上完，我们才发现网上低价课程就是一个先导宣传课，是辅导机构采取的一个营销策略，重点在春季开学后的课程，后续一门课程都要上千元，想办法让家长“续报”才是低价课程营销的目的。

辅导机构人员都有专门分工，很多人的任务就是想法让家长 “续报”。班主任和家长联系最多，兼任客服、销售的职责。家长们来自全国各地，班主任会建个近百人的家长群，群也有编号，可以推知每个班主任不止负责一个群，而后，班主任和教务老师在群里一起发广告，不断强调限时优惠、折扣等，简直像信息轰炸。时不时有人提些问题，还有人几天之内会重复发送付款截图之类，我感觉他们是“托儿”，但真假难辨。

几次课的内容都是上学期学过的，主讲教师宣称均是985、211院校毕业，每次课最后几分钟专门向家长重复宣传其后续课程，不断告诫大家，每个主讲老师班级名额有限，一定要“抢报”才能选中孩子喜欢的老师。每次课结束都有几道作业题，班主任针对孩子课堂表现和作业情况，表面上向家长反馈和沟通，实则针对性地“电话轰炸”推销后续课程。班主任每天都会打我手机，微信上也不停和我套近乎，每晚10点多都会给我发一条报名付款的链接。

为了吸引孩子们主动“续报”，他们采取积分换礼物的“激励法”，主讲教师每次课上都会强调，积满积分才能拿到礼物。实际上，完成低价课，积分根本不够，必须续报才能积满。还有一次面向家长的“培养孩子专注力”的专题讲座。主讲老师借用“高大上”的教育理论来包装，一再强调“不要输在起跑线上”，目的就是让家长重视一定要报后续线下课程。

前段时间，很多媒体都报道了当前在线教育疯狂“烧钱”的现象。辅导机构营销支出巨大，在线教育机构的营销大战体现在低价营销、“撞脸”广告、资历造假、夸大效果、贩卖焦虑、超期缴费、卷钱跑路等乱象，结果是教育性质越来越弱，资本性质越来越强，“虚火”旺势在广泛蔓延。

一些在线教育广告吹得天花乱坠，实际效果并不那么理想。就笔者所体验的这个低价课程而言，尽管学生在进入系统后，会被自动分成诸多小班，但本质上还是大班授课，在线直播很难达到一对一辅导，老师大多自问自答，孩子自制力不强的，也需要家长在边上跟着一起学。

必须承认，资本市场激烈的生存竞争，使得培训机构对资金的依赖性很强，他们设计了低价辅导课的营销策略，并在营销手段和获取客源上下足功夫，在线教育机构之间的恶性竞争必然会以扰乱在线教育秩序、牺牲教育质量为代价。

此外，一些教育机构所传递的超前竞争、分数至上这种“激进的”价值观，并不利于健康教育生态的形成，只会加重家长之间的焦虑和攀比。当然，作为学校教育的延伸和拓展，家长们有主动选择“消费”在线教育的权利，但也不排除一些家长“耳根子软”，禁不住课程销售的“信息轰炸”式营销，就盲目续报课程的。

2019年，教育部等六部门发布的《关于规范校外线上培训的实施意见》中就提到，校外线上培训机构要实事求是地制订招生简章、制作招生广告，不得过度营销、虚假宣传、夸大培训效果。很明显，当下这种全网泛滥的低价营销模式，破坏了在线教育市场的规范化。

笔者并不是要否定在线教育，而是希望在线教育能够形成一个更加健康、有序的竞争生态。灭一灭在线教育的“虚火”，不妨就从治理低价营销的乱象开始，教育部门和监管部门都要及时发力，通过完善法律法规、建立监督举报平台、及时曝光等多类举措，扭转虚假宣传等违法违规行为，规范行业市场竞争，合理引导家长进行理性消费。

刚刚结束的两会上，也有代表委员提出相关建议，在线教育的乱象该管管了。

胡波 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)