人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

我遭遇了在线教育机构“信息轰炸”

2021年03月12日08:48 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：我遭遇了在线教育机构“信息轰炸”

这段时间，短视频平台投放了很多在线教育机构的广告，这些广告大多针对小学低年级语文、数学、英语的辅导，价格8-40元不等，有的还请名人站台，宣称为了抢占市场，低价辅导是培训机构送给家长们的福利。

今年寒假前，我爱人在某视频平台报了一家知名教育机构的低价课，针对一年级语文数学双科，不到10次课。之前，报一门线下辅导课都要近千元，这个价格很划算。其实我们对这个网课也没抱什么期望，就是给孩子在假期里找点事情干罢了。很快，教育机构寄来一个“大礼盒”，里面有辅导资料、文具、电子表等，给人第一感觉就是“物超所值”。

如今，课已上完，我们才发现网上低价课程就是一个先导宣传课，是辅导机构采取的一个营销策略，重点在春季开学后的课程，后续一门课程都要上千元，想办法让家长“续报”才是低价课程营销的目的。

辅导机构人员都有专门分工，很多人的任务就是想法让家长 “续报”。班主任和家长联系最多，兼任客服、销售的职责。家长们来自全国各地，班主任会建个近百人的家长群，群也有编号，可以推知每个班主任不止负责一个群，而后，班主任和教务老师在群里一起发广告，不断强调限时优惠、折扣等，简直像信息轰炸。时不时有人提些问题，还有人几天之内会重复发送付款截图之类，我感觉他们是“托儿”，但真假难辨。

几次课的内容都是上学期学过的，主讲教师宣称均是985、211院校毕业，每次课最后几分钟专门向家长重复宣传其后续课程，不断告诫大家，每个主讲老师班级名额有限，一定要“抢报”才能选中孩子喜欢的老师。每次课结束都有几道作业题，班主任针对孩子课堂表现和作业情况，表面上向家长反馈和沟通，实则针对性地“电话轰炸”推销后续课程。班主任每天都会打我手机，微信上也不停和我套近乎，每晚10点多都会给我发一条报名付款的链接。

为了吸引孩子们主动“续报”，他们采取积分换礼物的“激励法”，主讲教师每次课上都会强调，积满积分才能拿到礼物。实际上，完成低价课，积分根本不够，必须续报才能积满。还有一次面向家长的“培养孩子专注力”的专题讲座。主讲老师借用“高大上”的教育理论来包装，一再强调“不要输在起跑线上”，目的就是让家长重视一定要报后续线下课程。

前段时间，很多媒体都报道了当前在线教育疯狂“烧钱”的现象。辅导机构营销支出巨大，在线教育机构的营销大战体现在低价营销、“撞脸”广告、资历造假、夸大效果、贩卖焦虑、超期缴费、卷钱跑路等乱象，结果是教育性质越来越弱，资本性质越来越强，“虚火”旺势在广泛蔓延。

一些在线教育广告吹得天花乱坠，实际效果并不那么理想。就笔者所体验的这个低价课程而言，尽管学生在进入系统后，会被自动分成诸多小班，但本质上还是大班授课，在线直播很难达到一对一辅导，老师大多自问自答，孩子自制力不强的，也需要家长在边上跟着一起学。

必须承认，资本市场激烈的生存竞争，使得培训机构对资金的依赖性很强，他们设计了低价辅导课的营销策略，并在营销手段和获取客源上下足功夫，在线教育机构之间的恶性竞争必然会以扰乱在线教育秩序、牺牲教育质量为代价。

此外，一些教育机构所传递的超前竞争、分数至上这种“激进的”价值观，并不利于健康教育生态的形成，只会加重家长之间的焦虑和攀比。当然，作为学校教育的延伸和拓展，家长们有主动选择“消费”在线教育的权利，但也不排除一些家长“耳根子软”，禁不住课程销售的“信息轰炸”式营销，就盲目续报课程的。

2019年，教育部等六部门发布的《关于规范校外线上培训的实施意见》中就提到，校外线上培训机构要实事求是地制订招生简章、制作招生广告，不得过度营销、虚假宣传、夸大培训效果。很明显，当下这种全网泛滥的低价营销模式，破坏了在线教育市场的规范化。

笔者并不是要否定在线教育，而是希望在线教育能够形成一个更加健康、有序的竞争生态。灭一灭在线教育的“虚火”，不妨就从治理低价营销的乱象开始，教育部门和监管部门都要及时发力，通过完善法律法规、建立监督举报平台、及时曝光等多类举措，扭转虚假宣传等违法违规行为，规范行业市场竞争，合理引导家长进行理性消费。

刚刚结束的两会上，也有代表委员提出相关建议，在线教育的乱象该管管了。

胡波 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部