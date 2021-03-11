原标题：过度宣传“北清率”“升学率”伤害了谁

“每年高考之后，很多学校门口都会点名道姓、图文并茂地张贴‘我校×××同学被北京大学录取’‘我校×××同学被清华大学录取’以及我校有多少同学被985（或211）高校录取的大红喜报。”全国政协委员、北京师范大学教育学部教授刘焱说。

刘焱指出，学校门口介绍学校情况和历史的宣传栏里，都把毕业生里出了几个院士、教授、名人等作为学校的金字招牌和办学质量的保证。在这种“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”的压力之下，刘焱认为，我国大部分中小学生学得太苦太累。

刘焱表示，能够考上北大清华的学生凤毛麟角，考上985或211高校的学生数量也不会多。“这种宣传完全不顾及大多数学生的自尊自信。难道考不上北大清华、考不上985或211高校的学生就没出息，就一定不能成材？”

刘焱说：“这种宣传，助长了教育的功利化、短视化倾向，加剧了学生和家长对于升学的压力和焦虑，把所有学生和家长都驱赶到‘五唯’狭窄的人生赛场，已经成为阻碍我国基础教育健康发展的重要问题，必须加以改变。”

如今，“北清率”“升学率”成为不少中小学教师业绩奖励的标准。不少代表委员认为，这样的导向严重影响了教师队伍发展。

“重奖励不重基本待遇保障，优秀教师招不来。”全国人大代表、中国教育政策研究院执行院长张志勇说。

这两年，张志勇调研发现，有的县（市）高考奖励额度很大，动辄数千万元，这些奖励的发放都是根据当年所谓高考成绩确定的。现在，各个县市的高中布局很不平衡。为了追求高考升学率，优秀师资和生源越来越向个别最优秀的高中集中。这样，在一个县域内，高中布局就形成了“金字塔”形态。

然而，县里把大量的钱都用于每年的高考成绩奖励，这已成为沉重的财政负担，很难拿出更多钱用于提高教师工资待遇。张志勇在调研中发现，有些地方，刚刚入职的本科生教师月工资只有2700元，本校毕业的省属师范大学毕业生都不愿意回母校工作。

“这为当地高中教育的健康发展埋下了极大隐患。”张志勇告诉中青报·中青网记者。

因此，张志勇建议，改革和调整中小学教师业绩奖励体系，要保证教师业绩奖励资金来源，科学确定教师业绩奖励额度、标准和方案。

“中小学教师的业绩奖励固然要看教学业绩，但要充分考虑以下因素：一是要把本校学生身心健康素质，特别是体质监测结果纳入全校教师业绩奖励考核系数；二是要考虑每所学校学生学业成绩的增值水平；三是要突出教师教学业绩的团队奖励，特别是学科教研组、行政班等教学集体的奖励，而不是仅仅奖励毕业年级的学科任教教师；四是要重视对教师工作量的考核评价，包括教师承担的教学、科研、管理和学生等工作。”张志勇说。

2020年10月，中共中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》要求：坚决纠正片面追求升学率倾向。

刘焱认为，教育评价是教育治理的重要内容，也是人才培养的重要环节。学校门口的标语和宣传栏反映学校教育评价的价值导向，直接影响学校的办学行为、教师的教学行为和学生的学习行为，深刻影响家庭的教育选择和社会教育生态。

刘焱建议，教育部发文明令禁止学校张挂这种人为制造攀比、加剧考试竞争和焦虑的标语和横幅，多宣传毕业生中爱岗敬业的普通劳动者，塑造尊重普通劳动者、“三百六十行，行行出状元”“人人皆可成才”的社会教育生态。

中青报·中青网记者 叶雨婷 来源：中国青年报

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