人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

过度宣传“北清率”“升学率”伤害了谁

2021年03月11日09:25 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：过度宣传“北清率”“升学率”伤害了谁

“每年高考之后，很多学校门口都会点名道姓、图文并茂地张贴‘我校×××同学被北京大学录取’‘我校×××同学被清华大学录取’以及我校有多少同学被985（或211）高校录取的大红喜报。”全国政协委员、北京师范大学教育学部教授刘焱说。

刘焱指出，学校门口介绍学校情况和历史的宣传栏里，都把毕业生里出了几个院士、教授、名人等作为学校的金字招牌和办学质量的保证。在这种“唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子”的压力之下，刘焱认为，我国大部分中小学生学得太苦太累。

刘焱表示，能够考上北大清华的学生凤毛麟角，考上985或211高校的学生数量也不会多。“这种宣传完全不顾及大多数学生的自尊自信。难道考不上北大清华、考不上985或211高校的学生就没出息，就一定不能成材？”

刘焱说：“这种宣传，助长了教育的功利化、短视化倾向，加剧了学生和家长对于升学的压力和焦虑，把所有学生和家长都驱赶到‘五唯’狭窄的人生赛场，已经成为阻碍我国基础教育健康发展的重要问题，必须加以改变。”

如今，“北清率”“升学率”成为不少中小学教师业绩奖励的标准。不少代表委员认为，这样的导向严重影响了教师队伍发展。

“重奖励不重基本待遇保障，优秀教师招不来。”全国人大代表、中国教育政策研究院执行院长张志勇说。

这两年，张志勇调研发现，有的县（市）高考奖励额度很大，动辄数千万元，这些奖励的发放都是根据当年所谓高考成绩确定的。现在，各个县市的高中布局很不平衡。为了追求高考升学率，优秀师资和生源越来越向个别最优秀的高中集中。这样，在一个县域内，高中布局就形成了“金字塔”形态。

然而，县里把大量的钱都用于每年的高考成绩奖励，这已成为沉重的财政负担，很难拿出更多钱用于提高教师工资待遇。张志勇在调研中发现，有些地方，刚刚入职的本科生教师月工资只有2700元，本校毕业的省属师范大学毕业生都不愿意回母校工作。

“这为当地高中教育的健康发展埋下了极大隐患。”张志勇告诉中青报·中青网记者。

因此，张志勇建议，改革和调整中小学教师业绩奖励体系，要保证教师业绩奖励资金来源，科学确定教师业绩奖励额度、标准和方案。

“中小学教师的业绩奖励固然要看教学业绩，但要充分考虑以下因素：一是要把本校学生身心健康素质，特别是体质监测结果纳入全校教师业绩奖励考核系数；二是要考虑每所学校学生学业成绩的增值水平；三是要突出教师教学业绩的团队奖励，特别是学科教研组、行政班等教学集体的奖励，而不是仅仅奖励毕业年级的学科任教教师；四是要重视对教师工作量的考核评价，包括教师承担的教学、科研、管理和学生等工作。”张志勇说。

2020年10月，中共中央国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》要求：坚决纠正片面追求升学率倾向。

刘焱认为，教育评价是教育治理的重要内容，也是人才培养的重要环节。学校门口的标语和宣传栏反映学校教育评价的价值导向，直接影响学校的办学行为、教师的教学行为和学生的学习行为，深刻影响家庭的教育选择和社会教育生态。

刘焱建议，教育部发文明令禁止学校张挂这种人为制造攀比、加剧考试竞争和焦虑的标语和横幅，多宣传毕业生中爱岗敬业的普通劳动者，塑造尊重普通劳动者、“三百六十行，行行出状元”“人人皆可成才”的社会教育生态。

中青报·中青网记者 叶雨婷 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部