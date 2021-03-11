原标题：健康中国，学校体育大有可为

新华社哈尔滨3月10日电（记者王君宝、周畅）近年来，学校体育工作愈加受到各界关注，部分全国人大代表认为，在全面推进健康中国建设过程中，学校体育大有可为。

“体育应该从青少年时期抓起，让青少年养成一个良好的锻炼习惯，提高身体素质，锤炼意志，到中青年以后，才能有健康的身体，更好地为国家、为社会做贡献。”全国人大代表、华佗五禽戏第58代传人陈静，一直很关注学校体育工作，在她看来，抓好青少年体育工作是实现体育强国和健康中国的基础。

陈静认为，让体育课和其他课一样重要，是实现体教融合的重要抓手，“一个人从少年到青年，大部分时间都在学校里面度过，所以体教融合是非常有必要的。”

作为来自黑龙江省齐齐哈尔市的冰球教练，全国人大代表胡江也深有同感。他认为，在全面推进健康中国建设的过程中，支持国内知名大学创立冰球校队、举办赛事，同时带动中小学冰球校队及赛事，是我国冰球运动可持续发展的关键。

黑龙江省齐齐哈尔市的二马路小学始建于1907年，是全国体育传统项目示范校，学校先后为市冰球专业队输送90余人，为冰球国家队培养队员60多人，为冰球国少队培养队员80多人。

二马路小学德育校长刘占军介绍，从1957年到现在，学校每年坚持冬季室外冰场的建设，冬季每个班级每周有两到三节滑冰课，学校还成立了校冰球队，在管理上对冰球队员做到“四优先”，即：学习辅导优先、训练时间优先、家访优先、评比奖励优先。对品德、学习、球技兼优的队员实施奖励，在优秀学生评比等方面给予优先政策。

“体教不对立，是相互促进的。”刘占军介绍，二马路小学在保证教学的基础上，开展体育运动，学校的冰球教练如果发现学生因冰球训练和比赛而影响学习，会给予停训的处理，待学习成绩好转方可恢复训练。“在实际应用中取得了较好的效果，许多队员学习成绩在班级名列前茅。”刘占军说。

陈静、胡江等代表建议，在开展学校体育工作过程中，也要注意减少运动损伤，引导学生对体育的兴趣，并加强部分体育项目的校队组建工作，打通小学、中学、大学校队的人才输送途径，拓宽体育人才的升学通道。

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