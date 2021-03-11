原标题：分数不是教育的全部

【代表委员手记】

这几年，从“不输在起跑线”到“虎妈狼爸”，从“鸡娃”到“内卷”，只要是关于教育的话题，总能引发社会各界的热议。今年两会，教育依然是最受关注的民生议题之一，屡次登上网络热搜。

平心而论，现在关于教育的忧虑一直困扰着家长们，如学生的作业问题、培训机构乱象等。大家对教育为何感到如此焦虑？这是摆在我们所有教育工作者面前的一道难题。

习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员并参加联组会时发表的重要讲话一语道破：教育，无论学校教育还是家庭教育，都不能过于注重分数。分数是一时之得，要从一生的成长目标来看。如果最后没有形成健康成熟的人格，那是不合格的。现在的孩子心理问题是比较多的，有的很小的孩子心理问题一大堆。

我对此深有体会，“家长焦虑”的背后，是“唯分数论”的指挥棒。

分数重要不重要？重要。学生没有分数就过不了高考。但分数不是教育的全部内容，更不是教育的根本目标。如果孩子只有分数，恐怕赢不了未来的大考。一个学校没有升学率，就没有高考竞争力，但教育如果只关注升学率，国家恐怕也就没有核心竞争力。

因此，我认为，社会、学校、家庭等多方主体对什么是“好的教育”达成共识，是缓解教育焦虑的基础与关键。就我从事教育工作40多年的经验和体悟而言，让幼儿园的孩子养成整理东西的习惯，远比早识字重要；让孩子多读书，远比做阅读理解题重要。

我认为，“好的教育”应该要促进人的全面发展，把孩子培养成终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者。孩子们能以健全优秀的人格、高尚昂扬的“三观”，面对未来生活，造福国家社会。

最后我想强调的是，我们现在遇到的很多教育难题，都是既对立又统一的关系。而我们能做的，是要在两难和对立中把握平衡，寻找突破，而不是人为制造两者的冲突矛盾。教育的根本价值和终极追求是要促进人的全面发展，我们只有守住这个根本价值，才能在此基础上再去努力寻找解决路径和方法。

（作者：唐江澎，系全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长）

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