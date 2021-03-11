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江西省委教育工委书记叶仁荪代表：发挥体育独特的育人功能

2021年03月11日09:15 | 来源：光明日报
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原标题：发挥体育独特的育人功能

叶仁荪代表

【连线代表委员】

学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程，对培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，具有十分重要的促进作用。今年政府工作报告明确提出，构建德智体美劳全面培养的教育体系。

“当前，学校体育课开不足、开不齐现象仍然存在，学生的体型、体能、体质问题仍较突出。究其原因，受考试评价指挥棒的影响，部分学校并没有充分认识和发挥体育独特的育人功能。”全国人大代表、江西省委教育工委书记叶仁荪建议，教育系统要发挥体育独特的育人功能，跳出体育看体育，立足全局谋体育，多措并举抓体育。

叶仁荪代表建议，各地学校要开齐上好体育课，加强体育课、大课间、课外活动的衔接和联动，开展丰富多彩的课后体育活动，使学生掌握更多运动技能，养成终身受用的运动习惯；要深化体育教学改革，通过课堂教学和经常性的课余训练，使学生掌握健康知识和运动技能，促进身心健康发展；要完善评价机制，积极推进学校体育评价改革，充分发挥体育考试的导向作用，改进中考体育测试内容、方式和计分办法，激励学生积极参加体育锻炼；要形成育人合力，使学校教育、家庭教育、社会教育之间相互协调和紧密合作，共同搭建协同育人的有效运行机制。

（本报记者 胡晓军）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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