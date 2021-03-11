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延边大学校长金雄代表：构建分层分类高等教育布局体系

2021年03月11日09:14 | 来源：光明日报
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原标题：构建分层分类高等教育布局体系

金雄代表

【连线代表委员】

今年政府工作报告提出，“发展更加公平更高质量的教育”“分类建设一流大学和一流学科，加快优化学科专业结构”。全国人大代表、延边大学校长金雄认为，构建分层分类的高等教育布局体系，持续推动区域高等教育均衡发展，加大推动区域高等教育协同发展已然是教育强国必须要面对的重要课题。

对于构建分层分类的高等教育布局体系，金雄代表建议以“双一流”建设为牵引，统筹建设分类发展政策体系和差异化评价指标，进一步加大力度引导不同高校在不同层次领域争创世界、全国、区域以及学科专业领域的一流水平。同时，加快构建政府、高校、社会共同治理的高等教育质量保障体系，提升高等教育服务国家战略和区域发展的能力水平。

对于持续推动区域高等教育均衡发展，金雄代表建议进一步强化政策引导和资金投入，突出优势特色、汇聚办学资源、促进要素流动，推动形成同中西部开发开放格局相匹配的高等教育体系，推动区域高等教育质量实现整体提升。

对于推动区域高等教育协同发展，金雄代表认为，应优化发达地区与欠发达地区协同发展机制，统筹布局共建共享平台，促进人才、资本、信息、技术等创新要素的聚集融合，继而形成联盟高校与地方、产业发展同频共振的新格局。

（本报记者 任爽）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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