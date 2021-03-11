原标题：发挥高校与科创平台协同效应

李清泉代表

【连线代表委员】

“今年政府工作报告提出‘强化科技战略支撑’‘建设国际科技创新中心和综合性国家科学中心’，我感到非常振奋。”全国人大代表，深圳大学党委书记、校长李清泉认为，高等教育将在“十四五”期间的创新驱动发展中起到重要的基础性作用，每个大学都应从加强基础科研、培养高素质人才出发来服务国家战略。

李清泉代表认为，建设综合性国家科学中心，其核心是高水平大学建设、国家重点实验室和大科学装置等重大科技创新平台和载体的支撑。因此，他建议加强高校与国家实验室等重大科技创新平台载体的协同作用，发挥“1加1大于2”的效应。

“国家重点实验室等重大创新平台和载体，如果只有相对固定的科研人员，没有研究生教育嵌入为其提供源源不断的创新动能和元素，创新平台和载体就缺少了人员的开放性和流动性，缺乏创新活力。”李清泉代表说，建立自己的人才培养体系是一个非常漫长的过程，成本也比较高，“建议依托现有的高水平大学组建重大创新平台载体，或者委托大学进行管理，通过机制化的途径，实现高水平的科教融合，实现重大创新载体发展和高校‘双一流’建设的共生共赢。”

（本报记者 党文婷 严圣禾）

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