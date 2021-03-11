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山东省日照市委书记张惠代表：把教育惠民落到实处

2021年03月11日08:52 | 来源：光明日报
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原标题：把教育惠民落到实处

张惠代表

【连线代表委员】

习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员时指出，要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育公益性原则，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。全国人大代表、山东省日照市委书记张惠介绍，近年来，日照市坚持以人民为中心推进教育改革，精准对接群众所急所需所盼，不断丰富教育资源供给，破解教育发展难题，让老百姓在教育改革发展中更有获得感。

2020年，日照将课后服务列入为民办实事项目，为全市26.5万余名小学、初中学生提供免费课后服务，家长从接送难题中得以“抽身”。日照还在全省率先实现了招生入学“零证明、零跑腿、掌上办”；首批100所学校体育场地设施对外开放；中小学大班额及小区配套幼儿园整治任务全部清零；省、市扶贫工作重点村中小学结对率达到100%，教育脱贫攻坚圆满收官。件件教育为民实事，让群众获得感更加丰盈。

为了把教育惠民落到实处，张惠代表建议，要推动学前教育普及普惠、安全优质发展，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，推动普通高中优质特色多样发展，全力推动各类教育高质量发展。

（本报记者 赵秋丽 冯帆）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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