本报记者 孙亚慧

日前，全球化智库与西南财经大学发展研究院共同研究编著的《中国留学发展报告（2020～2021）》（简称《报告》）蓝皮书正式发布，其中显示，新冠肺炎疫情并未明显影响中国学生出国留学的实际需求，中国出国留学人数持续保持正增长，中国学生留学目的地多元化时代正在到来。与此同时，留学人员回国人数持续增加，拥有国际视野也成为不少留学生的核心竞争力。

赴美留学人数或遇拐点

《报告》认为，在单边主义、保护主义的影响下，国际关系受到冲击，全球留学趋势正在向选择开放的区域迁转；突如其来的全球性新冠肺炎疫情，使得全球留学发展遭遇新的挑战。

新冠肺炎疫情在全球的持续蔓延，虽然给中国学生选择出国留学带来了一定消极影响，但由于中国教育体系仍处于发展和完善阶段，并且在全球化发展之下出国学习和生活的经历仍然具有一定的竞争力和吸引力，所以中国学生对于国际化优质高等教育的需求并未发生根本性改变。出国留学仍是重要的发展方向，只是会在全球疫情蔓延期间有所延迟。

美国仍然是中国学生出国留学的第一大目的地国。但是《报告》中的一组数据值得注意：虽然近15年来赴美留学人员总数在增加，但其增长率自2009-2010学年以来持续下降的态势并没有明显改变。结合当前疫情发展等因素，中国学生赴美留学人数将可能在2020-2021学年遭遇拐点。越来越多的学生将目光投向了留学环境及签证政策更为友好、疫情控制更为有效的国家和地区。

IIE（美国国际教育协会）最新发布的《2020年门户开放报告》也从侧面反映出这一趋势。统计数据显示，2019-2020学年在美国接受高等教育的国际学生有近108万，同比2018-2019学年下降1.8%，是2008年经济危机后赴美留学人数的首次下降。

留学大众化趋势更为明显

《报告》显示，在目前的国际局势下，中国学生的留学目的地国呈现更加多元化发展态势。

根据2020年7月18日发布的《启德教育新常态下的留学现状报告》中的统计数据显示，选择赴日本、新加坡、新西兰的留学生比例均出现小幅攀升。

与此同时，自费留学仍然是中国出国留学的最主要群体，留学大众化发展的趋势更加明显。《报告》指出，父母与亲友的资助依然是中国大学本科毕业生最主要的留学费用来源，且该来源占比从2013届到2018届一直呈现出稳步上升趋势，由2013届的89%上升至2018届的94.2%。另一方面，依靠国外大学或国外机构资助留学的学生占比则在逐年下降。在国际教育资源进一步开放、留学主要目的地国相对宽松友好的留学、就业及移民政策等多种因素的共同作用下，中国留学生有了更多元化的留学选择，更多中国普通家庭的孩子有了出国深造的机会。

受新冠肺炎疫情影响，不少国外高校出现经费收紧甚至严重制约学校发展的情况，《报告》认为，这种情况客观上也可能促使更多国外高校参与到吸引留学生的竞争中来，对于学生选择出国留学来说或许会是窗口期，但全球顶尖高校的竞争压力将会增加。《报告》建议，学生可以同时申请不同国家和地区的多所海外高校，并在申请海外高校的同时申请参与国内实习，积攒相关领域经验，这也能一定程度上避免因欧美国家高校中国学生申请率升高而产生的竞争风险。

“在地留学”成疫情期间替代选择

受新冠肺炎疫情影响，曾经侧重线下互联的世界借助信息技术的发展转型为以线上互联为主的模式，不少学生的留学生活也转为在线学习。

《报告》认为，碍于世界各国抗疫方式和抗疫决心不尽相同，疫情可能会更为深刻地影响到未来一段时期内学生选择出国留学的意愿与积极性，对国际教育和整个留学产业的发展产生深远影响。

出国留学短期内虽受到一定阻碍，但与此同时，在中外合作办学高校中学习的“在地留学”正在成为新的替代选择。特别在疫情期间，中外合作办学的实体机构以及具有良好合作关系的中外合作办学项目的中方院校，成为本应在海外合作院校学习的中国学生开展线上和线下学习的重要载体。

《报告》认为，在国家政策的引导下，中外合作办学事业蓬勃发展，但东西部中外合作办学分配不均、办学质量参差不齐等问题仍然存在。

与此同时，有关部门需深入研究中外合作办学机制，有效促进国外合作高校更好地在中国发挥国际人才培养的作用。此外，加大对中外合作办学的支持力度，在创新试验区吸引更多世界著名高校建立分校。这不仅能够减少疫情及主要留学生目的地国收紧留学政策所带来的负面影响，更重要的是，从长远角度来看，也能够促进中国教育教学体制机制的改革创新。

(责编：赵欣悦、杨光宇)