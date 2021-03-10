原标题：山东师大开学第一课学党史

每学期一次由书记、校长主讲的开学第一课，在山东师范大学如今已进入第七个年头。讲台下仍是一张张年轻的面孔，但今年的主题却不同以往，这所高校选择以百年党史为学生铸魂。

党中央为何要在全党开展党史学习教育？中国共产党的100年是怎样的100年？作为新时代大学生，可以从中汲取怎样的智慧和力量？青年学子应该怎样将个人成长成才融入时代伟业？

3月8日，山东师范大学开学第一课上，该校党委书记唐洲雁教授、校长曾庆良教授分别走上讲台与青年学子共同感悟中国共产党的百年辉煌历程，触摸高等教育事业蓬勃发展的时代脉搏。

唐洲雁以“读懂百年党史、汲取智慧力量”为题，开启了新学期为青年学子培根铸魂的第一课。

为何要学习党史？“学习党史、总结党史既是不忘初心、牢记使命的需要，也是教育后人、警醒后人的需要，还是总结历史规律，把握发展趋势，推动事业发展的需要。”唐洲雁开宗明义。

作为长期从事毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系和党史党建等领域研究的学者，唐洲雁对党的100年进行了深入思考。

整堂课，他从“中国共产党的100年是党领导人民实现民族复兴、改变民族命运的100年”“是实现为人民服务的宗旨、践行为人民谋幸福的100年”“是推动马克思主义中国化创新发展的100年”“是党的自我革命引领党领导的社会革命的100年”“是始终坚定理想信念、不断弘扬时代精神的100年”这5个维度，梳理了百年党史的基本脉络和鲜明特质。

从不断深化党的宗旨这一角度思考，唐洲雁讲道：“我们党从最初强调树立群众观点、开始学习做群众工作，再到后来坚持群众路线，最后到确立全心全意为人民服务的宗旨，这个历史过程彰显了党始终注重在实践当中提升思想境界的创新精神。”

唐洲雁讲述了毛泽东主席写下《反对本本主义》一文痛斥“刘安恭”式的领导干部、组建读书小组探索马克思主义如何与建设社会主义相结合的故事，彰显了党的自我革命的优良传统。

他深情回顾了周恩来总理始终坚定共产主义信仰，在斗争中百折不挠，勇往直前，从不退缩、从不动摇的感人事迹，引发了现场学子的共鸣。

唐洲雁说：“习近平总书记在党史学习教育动员大会上指出，回望过往的奋斗路，眺望前方的奋进路，必须把党的历史学习好、总结好，把党的成功经验传承好、发扬好。作为新时代大学生，要不断从学习党史中汲取奋进智慧，接受灵魂洗礼，激发高度的使命感和责任感，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春和力量。”

“欢迎大家回到美丽的师大校园，开始新学期的生活。很高兴来到教室和同学们一起交流，这堂课的重要出发点就是想让同学们进一步了解我们所处的时代和我们的学校，从而进一步激发大家的内生动力和学习热情。”曾庆良在开课前的开场白一下拉近了师生的距离。

曾庆良带领同学重温了校史，回顾了学校建校70多年来的风雨历程，重点介绍了学校“十三五”期间的办学理念和成就，以及下一步发展举措，很快就让同学们触摸到山东师大因兴邦而立、因改革而兴、因时代而强的发展脉搏。

面对大好的时代和良好的学习环境，青年大学生应该如何抓住机遇、抓住当下，让自己真正成长为高水平人才呢？曾庆良从如何牢记使命、怎样找准目标定位、什么是大格局、如何提升思想境界等方面勉励同学们珍惜大好青春，珍爱生命、不负青春、不负梦想。

“百年间，中国共产党由南湖红船的寥寥数人发展成为凝聚中国的核心力量，这离不开中国共产党正确的理念与政策。作为新时代青年，我们要读懂党史，从党的思想理念中汲取智慧力量，进而为自己的成长之路指明方向。”该校历史文化学院大一新生姜欣妤感慨自己受益匪浅。

来自马克思主义学院的大一新生姜作冰坦言，开学第一课让自己更加坚定了思政课教师的职业理想，“我要努力深入学习党史，将来走上讲台，讲好中国故事、讲好中国共产党的故事，帮助学生学有所思、学有收获，将红色精神传承下去。”

通讯员 姚昌 崔勇 中青报·中青网记者 邢婷 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)