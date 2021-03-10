原标题：大国当办强教育

教育培训制造和贩卖焦虑、909万大学生就业新压力、学生网络成瘾、青少年心理健康和睡眠问题……今年全国两会，那些与千家万户息息相关、与青年切身利益联系紧密的问题，成了代表委员讨论的焦点。特别是3月6日，习近平总书记看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员，并对诸多教育难点进行了回复后，教育问题更成了近几天的社会热点。

中国青年报社社会调查中心进行的“2021全国两会青年期待”调查显示，在受访者期待的各类两会议题中，教育仅次于就业，排在第二位。受访者最关注的教育问题是教育公平和教育资源均衡发展（65.5%），其次是学生的身心健康发展（61.5%）。

教育部公布的最新统计结果显示，2020年，我国共有各级各类学校53.71万所，在校生2.89亿人，专任教师1792.18万人。我国不仅在办大教育，更是在办强教育，公平、质量无疑是做强做大教育的核心，也是代表委员热议的焦点。

在全国政协十三届四次会议的“委员通道”上，全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澎在回答“教育的真谛”问题时说：“孩子只有分数，赢不了未来的大考；教育只关注升学率，国家就没有核心竞争力；分数不是教育的全部内容，也不是根本目标。”

不少代表委员纷纷表示，当前基础教育存在的最大问题是“唯分数论”，追求分数甚至到了以牺牲学生的睡眠和身心健康为代价的地步。

这两天，“缺觉成全国中小学生老大难问题”登上微博热搜。民进中央副主席、最高人民法院副院长陶凯元委员在政协大会上发言指出，我国青少年学生心理健康状况堪忧。调研发现，高达81%的教育工作者认为青少年学生心理问题与学业竞争有关系，“只要学不死，就往死里学”“多考一分，干掉千人”这样的口号就是写照。我国学生学业压力大、生活满意度低，外界过度竞争，内卷化带来的焦虑，传递给青少年。

“面对社会竞争、学业压力以及教育不当产生的大量心理高危学生，应协同全社会的力量进行抢救性干预。”全国人大代表、北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇表示，青少年心理行为问题发生率和精神障碍患病率逐年上升，已成为关系国家和民族未来的重要公共卫生问题。

习近平总书记对这些问题也非常关注，而且指出：“教育，无论学校教育还是家庭教育，都不能过于注重分数。分数是一时之得，要从一生的成长目标来看。如果最后没有形成健康成熟的人格，那是不合格的。现在的孩子心理问题是比较多的，有的很小的孩子心理问题一大堆。”

“唯分数”问题、睡眠问题的背后是中小学生过重的课业负担。

众所周知，课外培训已经成为中小学课业负担的重要来源，尤其是随着线上教学在新冠肺炎疫情期间的广泛运用，以在线学习为主要形式的校外培训机构、教育类应用软件呈现出泛滥之势。

不少代表委员指出，一些在线校外培训机构随处可见的、充满噱头的广告语，明星出镜代言等现象正在向家长制造和贩卖焦虑。

全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景在接受媒体采访时提供了一组数据：3家知名在线教育机构去年2月至11月的营销费用过亿元。他指出，“烧钱”营销将挤占这些机构在课程、教学及师资方面的投入。

虽然各地正在加大力度对校外培训机构进行整治，不少代表委员提醒，不能“头痛医头、脚痛医脚”，“治标不治本”。

全国人大代表、重庆市九龙坡谢家湾小学校长刘希娅强调，可从4项关键治理点着手：严格准入和督查机制，对机构办学条件、培训内容等开展全方位治理；在招生环节加强监督，公办学校严格落实免试入学、就近入学原则；加强对媒体和广告投放平台的监管和问责；加快落实评价改革方案，以彻底改变培训机构对教育资源的“绑架”和“裹胁”。

除了基础教育外，代表委员们也非常关注高等教育。

教育部不久前公布的统计数字显示，2020年，全国共有普通高校2738所。其中，本科院校1270所（含本科层次职业学校21所）；高职（专科）院校1468所。各种形式的高等教育在学总规模4183万人，高等教育毛入学率54.4%。

国际上通常认为，高等教育毛入学率达到50%以上，则代表着该国的高等教育已经进入普及化阶段。

高等教育进入普及化不仅意味着我国的总体人均文化程度的提高，同时人们对享受更高质量的高等教育的需求也将越来越强烈。

代表委员们的关注点集中在了两点：公平和高质量。

习近平总书记指出，教育不平衡不充分问题，跟区域发展不平衡不充分密切相关。我们应该通过提升中西部教育水平来促进中西部经济社会发展，通过解决教育不平衡带动解决其他方面的不平衡。

全国人大常委会委员、教科文卫委员会副主任委员，中国高等教育学会会长杜玉波在接受媒体采访时指出，要进一步加强顶层设计和规划引领，优化高等教育资源配置，加快高等教育结构优化调整。

“前些年我在福建、浙江工作时，也经历过高等教育改革。一些地方建大学城、搞合并，都是方面军规模，几万人，都要凑个医学院、美术学院，‘五脏俱全’，但没什么特点，专业优势不明显。这样的方向对不对？值得讨论。”习近平总书记指出，高等教育改革还要继续深入。

这让在场的全国政协委员，北京大学信息科学技术学院教授李晓明印象深刻。“总书记提到了一些老牌大学曾经都有响当当的牌子。而如今，所有学校都在追求‘大而全’，我认为这与我们追求的高质量教育是相违背的。这些年，我国高等教育的量上去了，质还需提升。”

大学的课应当怎么上，上什么？这些话题也成为代表委员与网友们讨论最多的话题之一。这两天，“建议婚恋教育设为大学必修课”的话题冲上微博热搜第一。

“当前大学生婚恋情感教育缺失，对感情和性的认识大多停留在生理卫生知识层面，在面对感情和恋爱挫折时，容易出现偏激失控，甚至做出极端行为。”全国政协委员、广州市政协副主席于欣伟向媒体呼吁，构建和完善高校婚恋教育体系，将婚恋教育设为高校学生必修课，结合实际案例系统编撰婚恋教育课程教材。

“要坚持教育公益性原则，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。”正如习近平总书记所强调的那样，不少代表委员指出，关注教育其实就是关注未来，因为教育不仅关乎一个孩子的成长，同时也是千家万户的希望，因此提高质量必然是教育未来发展方向。

中青报·中青网记者 樊未晨 叶雨婷 来源：中国青年报

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