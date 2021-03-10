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发现侵害孩子案件 不报告有什么后果

2021年03月10日08:31 | 来源：新华每日电讯 两会特刊
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原标题：发现侵害孩子案件 不报告有什么后果

新华社北京3月9日电（记者白阳、陈菲）加强未成年人的保护，一直以来是检察机关的重点工作之一。今年的最高检工作报告，用了重要篇幅介绍了相关工作情况，尤其是明示了不履行侵害未成年人案件强制报告制度的后果。

去年5月，最高检等9部门联合印发《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见（试行）》，规定性侵、虐待、欺凌、遗弃、拐卖、未成年人被组织乞讨等9类未成年人遭受不法侵害情形，有关单位和个人须立即报案。

该制度出台后，有人担心这项制度在实践中能否得到落实？从最高检工作报告中，我们可以看到答案。

最高检工作报告中通报了一个典型案例：湖南检察机关办理校园性侵案发现，某校两名负责人知情后既未认真核实也未向有关部门报告，依法以玩忽职守罪追究刑事责任。

据最高检统计，该制度推行以后，截至2020年9月，各地通过强制报告立案并审查起诉的案件近500件。侵害未成年人隐瞒不报者被追究刑责，涉嫌违纪违法人员也受到了相应处罚。

记者了解到，目前各地检察机关不断创新未成年人案件强制报告的工作方式，通过开发“强制报告App”等形式，进一步畅通侵害未成年人犯罪的发现、报告渠道，加强对未成年人的司法保护。

新修订的未成年人保护法将自2021年6月1日起施行。其中一个重要修改，是明确国家机关、居民委员会、村民委员会、密切接触未成年人的单位及其工作人员，在工作中发现未成年人身心健康受到侵害、疑似受到侵害或者面临其他危险情形的，应当立即向公安、民政、教育等有关部门报告。

“未成年人保护法的这处修改，是从强制报告的角度进一步解决‘发现难’的问题。”北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华说。

据悉，最高检将优化12309检察服务平台未成年人司法保护专区建设，实现与强制报告制度的有效衔接，并通过App、小程序等方式，为强制报告制度落地落细提供更加便捷的渠道和方式。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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