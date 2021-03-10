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吉林外国语大学校长秦和代表：乡村振兴必先振兴乡村教育

2021年03月10日08:29 | 来源：光明日报
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原标题：乡村振兴必先振兴乡村教育

【代表委员议国是】

今年的政府工作报告提到，全面推进乡村振兴，完善新型城镇化战略。在我看来，教育是乡村的支柱，中国乡村的振兴、农村的现代化，离不开乡村教育发展。目前，全国乡村教育普遍面临“空心化”处境。经过调研，我发现农村学校硬件条件明显改观，但教师队伍和管理跟不上，质量上不去，学生留不住。针对乡村教育的困境，我有以下建议：

首先，建议在乡村振兴规划中优先规划教育，要将办好乡村学校作为乡村振兴的首要任务，将教育作为乡村的首要公共事业，合理布局乡村学校，保留必要的村小和教学点，不可盲目撤并乡村学校。

其次，建议大力加强乡村教师和校长队伍建设。建立健全乡村教师激励机制，持续提高乡村教师待遇水平，建立差别化乡村教师支持政策，加大力度建设一批教师周转宿舍，改善乡村教师的生活条件。改进农村教师培训，教师“国培计划”重点支持农村教师。实施乡村学校卓越校长培养计划，将乡村学校校长队伍建设纳入组织和干部工作的重要内容。

最后，建议千方百计拓展乡村教育资源。落实教育优先发展，将乡村教育作为教育财政投入的重中之重。盘活闲置的乡村校舍资源。积极争取社会投入，汇聚发展乡村教育的合力。同时，还要构建符合乡村教育实际的评价体系，将乡村振兴考核与乡村学校评价有机结合起来。

（本报记者李睿宸、任爽采访整理）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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