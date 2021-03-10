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提高教育质量 化解家长焦虑

2021年03月10日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：提高教育质量 化解家长焦虑

【名家看两会】

今年的政府工作报告提出，发展更加公平更高质量的教育。构建德智体美劳全面培养的教育体系。这反映了广大群众对教育的要求。

当前，很多家长对教育教学方面存在各种焦虑。因为区域教育水平发展不均衡与家长希望找更好学校之间存在矛盾，就出现了学区房、补习班等突出问题，让家长受到经济、心理方面的双重压力。

要化解这种焦虑，关键在于提高教育质量、促进教育公平。提高教育质量和促进教育公平，是一个问题的两个方面，而主要矛盾是提高质量，家长们期待的是有质量的公平。

发展更加公平更高质量的教育，就要在区域内办好每一所学校。现在城市教育大都分为学区，一般学区内有几所优质学校，也有几所薄弱学校，这就造成了不均衡的情况。应整合学区内的教育资源，利用现代信息技术，在教师、课程、设备等方面，实施优质教育资源共享，提高学区内教育的整体水平，促进教育的均衡发展。

要切实提高教育教学质量，就要坚持党的教育方针，德智体美劳五育并举，上好每一节课、教好每一个学生、关爱每一个孩子，培养学生学习的兴趣和习惯，让家长体会到老师的爱心、细心、耐心，从而提高对学校的信任度。

此外，现在校外培训机构“绑架”学校、家长的现象依然存在。究其原因，大致来自三个方面：一是有些学校还在用变相考试来选择学生。多年前，我就呼吁取消奥数班，但变相的奥数班依然存在；二是一些校外培训机构不按规矩办学，超纲、超前讲课，严重地冲击了学校课堂教学；三是孩子不上补习班，放学后就无处可去。

解决校外培训机构“绑架”学校的问题，要多方面协同、综合治理——

要把学校办好，坚持立德树人，提高教育教学质量。要堵住优质学校用变相考试等办法招收特长生的口子。培养特长生是需要的，但孩子的天赋有差异，教师要认真观察研究每个学生，在普遍提高的基础上让特长生脱颖而出，而不是人为拔苗助长；学校可以把放学后的活动包下来，通过组织各种兴趣班、开展体育锻炼活动等，取代校外培训班。由此增加的教师劳动时间，学校应当给予劳动补偿，也可以聘请校外专业人士到学校组织各种活动，财政要给予经费补贴。

要加强校外教育机构建设。各市区县都有少年宫、科技馆、体育学校等，希望相关部门协同起来，建立公益性的校外教育体系。

要严肃整顿校外培训机构。除了教育主管部门发布规范办法外，希望地方也能立法规范，严禁校外培训机构超出课程标准讲授学科课程，违者严重处罚直至吊销执照，应禁止媒体为培训机构做宣传。

当然，对于需要特殊培养训练的体育生、艺术生等，以及个别学科学习困难的学生等，校外培训机构的存在是有必要的，但这些机构应该是学校教育的补充而不是冲击。

要把学生从繁重的课业负担中解放出来，让他们在玩儿中学习、在社会交往中学习，在生动活泼的环境中形成开朗的心态、健康的体魄、高尚的品格。这也是今年政府工作报告给教育工作者们提出的要求。

（作者：顾明远，系北京师范大学资深教授）（人物素描：郭红松绘）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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