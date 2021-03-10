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建设高质量教育体系 办好人民满意的教育

2021年03月10日08:26 | 来源：光明日报
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原标题：建设高质量教育体系 办好人民满意的教育

哈尔滨理工大学学生与技术人员共同研发房车智能化焊接技术，并观摩3D打印技术。杨志礼摄/光明图片

重庆两江新区青禾童心小学学生在校园里晨跑。新华社发

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【圆桌对话】

嘉宾：

杜玉波代表（中国高等教育学会会长）

王树国代表（西安交通大学校长）

严纯华委员（兰州大学校长）

倪闽景委员（上海市教委副主任）

主持人：

本报记者 杨飒 晋浩天

“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案提出，建设高质量教育体系。今年的政府工作报告明确指出，发展更加公平更高质量的教育。

什么是高质量教育体系？建设高质量教育体系，教育的面貌将发生哪些变化？实现这一目标，要攻克哪些难关？本报记者邀请四位代表委员进行圆桌对话，一起听听他们的真知灼见。

1.高质量体现：

人民对教育发展满意度高获得感强

【教育现实】

目前，教育发展的主要矛盾已从“有学上”转向“上好学”。全面提高教育质量、建设高质量教育体系已成为中国教育的战略性任务。

主持人：这几年，人民对教育的需求和期待在升级换代。站在新的历史起点上，我们提出建设高质量教育体系的出发点是什么？我们将感受到哪些教育新面貌？

杜玉波：高质量一直是教育追求的目标，也是教育结构调整、体制创新、队伍建设的重要评价标准。教育体系建设的“高质量”主要体现在教育与经济社会发展迫切需要的契合度高，教育服务国家重大战略需求的贡献度高，人民群众对教育发展的满意度高、获得感强。教育发展成果能更多更公平惠及全体人民、各学段各类型教育能更加有效衔接、学校家庭社会协同育人的效果更好，都将是高质量教育的新面貌。

王树国：高质量教育体系的建设与发展，将会从我国师生综合素质、全民素质乃至各行业发展中得到体现。教育的质量决定人力资源质量，人力资源质量在一定程度上决定各行各业发展的速度和质量。

倪闽景：高质量主要体现在教育地区不平衡不充分问题得到基本解决，高等教育专业设置和课程更加符合现代化经济社会发展的需要，基础教育从基本均衡走向优质均衡，职业教育形成从中职到高职和职业本科的体系，学前教育入园率进一步提高。可以说，这些要求与国家发展需要及老百姓的迫切需求是完全一致的。

2.跨越难关：

教师队伍建设 课程教学改革 教育评价破题

【矛盾之思】

多数的城市父母，都希望孩子的理想路径是接受四个“一流”教育——一流幼儿园、一流小学、一流中学、一流大学，然后再换来一份称心如意的工作。事实上，真正高质量教育应该是多元化的，是各有优长，让人民群众有更多选择。

主持人：人民对好教育的需求和向往是多方面的。建设高质量教育体系，要面对哪些新要求？攻克哪些难关？

王树国：教育最难的部分，就是及时回应社会重大问题和发展需求。面对技术和知识急速更新迭代的时代背景，我国需要从专业设置、课程内容、实践教学条件、师资队伍建设方面迎接挑战，通过不断优化学科布局，推进产学研融合，培养国家和社会需要的人才。现在，很多新的产业形态和颠覆性技术并非出自大学，这就要求教育要主动融入社会，按照社会发展需求强化自身建设，培养人才，进而引领社会发展。

严纯华：目前，我们的大学文化和大学精神还没能很好地与经济社会发展相适应，与国家和社会的期望还有较大差距。建设高质量高等教育体系，大学文化既要体现一所大学的治学和管理之道，也要植根于这所大学每一个教师、员工和学生的内心追求，并体现在各自的作为和格调之中。

倪闽景：难点主要体现在三方面：如何吸引更多优秀人才加入教师队伍；课程教学如何与时俱进，跟上时代的步伐；教育评价如何破题，进而带动教育事业综合改革。解决好这三点，才会形成更加公平更高质量的、人民满意的教育。

3.发力关键：

培养解决“卡脖子”问题人才 促进教育与社会经济循环

【破解之法】

在前沿科技领域，我国与科技创新大国相比仍然存在差距。有专家指出，要加快推进科研评价体系改革，营造更加宽松的学术环境，让科研人员坐得住“冷板凳”，做更前沿更具挑战的基础研究，缩小差距，为中国未来的发展奠定更加坚实的基础。

主持人：这几年，教育改革持续发力，从考试制度、评价体系到课程教材、学科设置，一些事关全局、关涉根本的改革全面铺开。今年是“十四五”开局之年，推动教育实现高质量发展，应从哪些方面进一步突破？

杜玉波：推动教育实现高质量发展，要优化调整布局结构，打通整合普通教育、职业教育、继续教育等资源，使教育选择更加丰富多元。要加强教师队伍建设和基础学科建设，加快技术攻关。除了要推动教育评价改革落地以外，还要深化教育领域国际交流合作，坚持有选择的“请进来”、有章法的“走出去”和有目标的“深参与”，打造教育对外开放的升级版本。

王树国：立足当前国际国内形势，教育的当务之急是培养国家急需的，在科技、经济等重要领域解决“卡脖子”问题的人才。这就要求当前要促进教育与社会、经济的循环，实现教育体系与科技体系、产业体系、社会体系有机衔接，推动教育链、人才链与产业链、创新链融合发展。

严纯华：对高校来说，除了进一步提升知识传授与创造、科技创新与社会服务、全球化和国际影响力外，还必须格外重视重塑和提升大学文化，使之与一流大学建设目标相匹配。应借鉴世界一流大学的文化建设经验，使大学既能体现中国的文化风骨，也与全球高等教育相容相接。全方位构建新时代的大学制度文化、创新文化、育人文化，不断塑造和发展风清气正、和谐有序、蓬勃向上的文化氛围，使教师乐教、学生爱学、员工爱校，进而通过大学文化的传承创新引领全社会的文化建设。

倪闽景：首先要继续加大教育投入，提高经费使用效益。其次，注重提高教师素质、提高教育教学质量。再次，要通过教育评价改革，对全社会开展一次教育启蒙，重新认识教育的本源，回归教育理性和教育规律。只有如此，方能缓解大家在教育方面的普遍焦虑，进而破解国家对创新型人才迫切需要的难题。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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