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初建美代表——加强未成年人继续教育

2021年03月09日09:00 | 来源：吉林日报
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原标题：加强未成年人继续教育

“完成九年义务教育之后，那些没能够顺利升入高中的未成年人，他们的教育问题该怎么解决？”

今年全国两会，全国人大代表初建美带来一份《关于义务教育阶段完成后继续加强对未成年人教育的建议》，将目光聚焦在未成年人的继续教育方面。

孩子是祖国的未来，是民族的希望，良好的教育是系好孩子们人生第一颗纽扣的重要路径。初建美认为，在未成年人继续教育方面，要建立起家庭、学校、社会对未成年人全方位的保护。

为此，她建议，家长要认真履行对未成年人承担的各项义务。社区应该充分发挥作用，利用妇联、团委工作的便利条件，对经济困难、留守儿童、外来务工、父母受教育程度较低的家庭进行家庭教育指导，提升家长的教育能力和水平。

教育部门要积极开展思政教育，积极引导未成年人树立正确的三观。学校要承担起未成年人在校期间的监护责任，加强对在校学生的管理，将思想道德和法治教育渗透到学生的日常学习生活中，增强学生的法律意识。要推进“控辍保学”政策落实到位，保障未成年人受教育权。

政府要加大对职业技术教育的投入力度，加强职业技术类办学。对无法劝返复学的辍学未成年人，要加强职业技能培训，完善对监管帮扶的法律规定，明确相关部门职责，确保相关工作落实到位。（李娜）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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