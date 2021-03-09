人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

厘清家校边界 还家长群以“本来模样”

胡欣红
2021年03月09日08:46 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：厘清家校边界 还家长群以“本来模样”

今年全国两会期间，全国政协委员、内蒙古自治区呼和浩特市副市长徐睿霞提交了题为《关于规范中小学教育中教师使用家长微信群的建议》的大会发言，引发舆论热议。

养不教，父之过，教不严，师之惰。事关孩子的健康成长，当然需要家校合力。随着通讯技术的进步，家长群应运而生，极大地方便了家校之间的沟通交流。与之同时，不少家长群也出现了不同程度的变异：家长曲意迎合老师成了普遍现象，有的老师甚至已经习惯于在群里“发号施令”。

有网友不无戏谑地感慨，工作、开会可能总昏昏欲睡，但老师在群里的一个发言，能立马炸出潜水家长一堆。一会儿没看手机，就担心会不会漏过老师发了什么重要通知。不敢屏蔽，生怕错过什么重要消息，可又会经常收到一大堆没用的消息，看也不是，不看也不是。

正常的通知也就罢了，而老师要求家长批改作业尤其令一些家长感到不满。按理而言，批改作业本来就属于老师教学的一部分，不应该由家长承担。更何况，孩子作业的表现是对老师课堂教学效果的直接反映，老师可以通过批改作业了解学生的知识点掌握程度，如果作业被家长订正了，反而不利于老师了解孩子的接受程度。

然而，随着教育竞争的日趋激烈，家长检查批改作业却渐渐成了一项约定俗成之事，似乎不这么做，就无法保证教学质量。家长不仅要检查孩子的作业，还要做手工，做PPT，甚至要请假参加学校活动。为此，家长不堪重负，却又不得已而为之。

为人父母，当然要尽心尽力地教育孩子，但老师不能总是想当然地认为家长必须无条件配合。家长自己愿意检查孩子的作业当然是好事，但不能将批改作业之类的事情转嫁给家长。更何况，并不是每一位家长都有能力和精力来批改孩子的作业，那些特殊家庭的孩子该咋办？很多人每天早出晚归、加班加点，工作的压力很大，确实难以顾及孩子的作业检查和辅导。

老师要充分理解家长的苦衷，家长也要理解老师的难处。不光家长抱怨，老师也对家长群有诸多不满。家长的“轰炸式”回复，一方面固然体现了对老师工作的支持，但另一方面也容易让后来的家长看不到重要信息。还有，一些丢三落四的家长习惯性地在群里请老师“帮忙”，群里总有点不完的未读信息，有些老师感觉自己对手机产生了“恐惧”。有老师甚至感慨：自从进了微信群，每天都是家长会！

为了还家长群以“本来模样”，各地相关部门也先后出台了一系列措施。比如，前年浙江省出台了《浙江省中小学生减负工作实施方案》，明确要求学校不得在家长群里布置作业，不得要求家长通过打卡提交文化学科作业等。今年2月23日，教育部再次强调，不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查批改作业，赢得了网友的一致点赞。大连一幼儿园为家长群设立“9条规定”，明确老师和家庭沟通时间，不许在群中“奉承拍马”。

孩子是自己的，家长和老师也从来不是对立的，大方向一致，但不能模糊家庭教育和学校教育的边界。知识教育、思想教育主要靠学校和老师，为人处世、人品德行教育则主要靠家长。学校和老师的本职责任不能让家长代劳，家长应该协助学校和老师完成孩子的教育工作。规范家长群的使用，厘清家校边界各司其职，家长自然就不会“苦家长群久矣”！漫画/陈彬

 

(责编：宋晨、宋鹤立)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部