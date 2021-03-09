胡欣红

原标题：厘清家校边界 还家长群以“本来模样”

今年全国两会期间，全国政协委员、内蒙古自治区呼和浩特市副市长徐睿霞提交了题为《关于规范中小学教育中教师使用家长微信群的建议》的大会发言，引发舆论热议。

养不教，父之过，教不严，师之惰。事关孩子的健康成长，当然需要家校合力。随着通讯技术的进步，家长群应运而生，极大地方便了家校之间的沟通交流。与之同时，不少家长群也出现了不同程度的变异：家长曲意迎合老师成了普遍现象，有的老师甚至已经习惯于在群里“发号施令”。

有网友不无戏谑地感慨，工作、开会可能总昏昏欲睡，但老师在群里的一个发言，能立马炸出潜水家长一堆。一会儿没看手机，就担心会不会漏过老师发了什么重要通知。不敢屏蔽，生怕错过什么重要消息，可又会经常收到一大堆没用的消息，看也不是，不看也不是。

正常的通知也就罢了，而老师要求家长批改作业尤其令一些家长感到不满。按理而言，批改作业本来就属于老师教学的一部分，不应该由家长承担。更何况，孩子作业的表现是对老师课堂教学效果的直接反映，老师可以通过批改作业了解学生的知识点掌握程度，如果作业被家长订正了，反而不利于老师了解孩子的接受程度。

然而，随着教育竞争的日趋激烈，家长检查批改作业却渐渐成了一项约定俗成之事，似乎不这么做，就无法保证教学质量。家长不仅要检查孩子的作业，还要做手工，做PPT，甚至要请假参加学校活动。为此，家长不堪重负，却又不得已而为之。

为人父母，当然要尽心尽力地教育孩子，但老师不能总是想当然地认为家长必须无条件配合。家长自己愿意检查孩子的作业当然是好事，但不能将批改作业之类的事情转嫁给家长。更何况，并不是每一位家长都有能力和精力来批改孩子的作业，那些特殊家庭的孩子该咋办？很多人每天早出晚归、加班加点，工作的压力很大，确实难以顾及孩子的作业检查和辅导。

老师要充分理解家长的苦衷，家长也要理解老师的难处。不光家长抱怨，老师也对家长群有诸多不满。家长的“轰炸式”回复，一方面固然体现了对老师工作的支持，但另一方面也容易让后来的家长看不到重要信息。还有，一些丢三落四的家长习惯性地在群里请老师“帮忙”，群里总有点不完的未读信息，有些老师感觉自己对手机产生了“恐惧”。有老师甚至感慨：自从进了微信群，每天都是家长会！

为了还家长群以“本来模样”，各地相关部门也先后出台了一系列措施。比如，前年浙江省出台了《浙江省中小学生减负工作实施方案》，明确要求学校不得在家长群里布置作业，不得要求家长通过打卡提交文化学科作业等。今年2月23日，教育部再次强调，不得给家长布置或变相布置作业，不得要求家长检查批改作业，赢得了网友的一致点赞。大连一幼儿园为家长群设立“9条规定”，明确老师和家庭沟通时间，不许在群中“奉承拍马”。

孩子是自己的，家长和老师也从来不是对立的，大方向一致，但不能模糊家庭教育和学校教育的边界。知识教育、思想教育主要靠学校和老师，为人处世、人品德行教育则主要靠家长。学校和老师的本职责任不能让家长代劳，家长应该协助学校和老师完成孩子的教育工作。规范家长群的使用，厘清家校边界各司其职，家长自然就不会“苦家长群久矣”！漫画/陈彬

(责编：宋晨、宋鹤立)