原标题：学生只有分数赢不了未来

“学生没有分数，就过不了高考，但如果只有分数，恐怕也赢不了未来的大考。”今年全国两会，全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澎关于“教育的真谛”的阐述近日引发热议。他认为，好的教育应该是培养终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，给孩子们健全而优秀的人格。

关于学校体育工作的建言和讨论在今年全国两会内外形成热潮。比如，全国政协委员、华东师范大学副校长戴立益继去年之后再次提出体育进高考的建议；全国人大代表、衡水市副市长崔海霞建议“将中考的体育测试由1次增加至3次”；全国人大代表、河北省定州市西关南街小学副校长柴会恩建议，探索高中阶段将学生运动技能水平和体质健康水平作为综合性的评价，最终进入高考分数；全国人大代表、苏州大学校长熊思东建议，在体育教育中，针对不同性别开设差异化课程；全国人大代表、江西省委教育工委书记叶仁荪建议开展中小学体育“晒课表”活动，让学校开齐开足体育课并公开接受社会监督。

中国教科院体育卫生艺术教育研究所所长吴键发现，学校体育的话题越来越受到老百姓关注，“这也是唐江澎关于‘教育的真谛’的阐述在网上刷屏的原因之一”。吴键认为，一方面是因为中国的经济社会发展到一定阶段，家长对于孩子的体质健康更加重视，对体育价值的认知也逐渐全面；另一方面也与去年以来中央以及教育部门、体育部门连续发布多个关于促进体教融合、推动学校体育工作开展的文件有关，这在很大程度上营造了全社会关注学校体育的氛围。

在云南大学体育学院院长兼南京理工大学动商研究院院长王宗平看来，无论是唐江澎让学生通过练俯卧撑的方式增强身体素质，还是人大代表建议的体育进高考、中考体育从考1次增至考3次等方式，都是在学校体育工作的开展面临困难、学生体质堪忧的情况下，不得已而为之的办法。王宗平表示，我们的学校体育距离习近平总书记在2018年全国教育大会上提出的“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”还有很大差距。目前，除了动用中考、高考的指挥棒，还没有能引起全社会真正重视学校体育的更好办法，但是好在整个社会对学校体育的关注度越来越高，尝试解决困难的办法也会越来越多。

“追踪调查显示，我国18岁男生的平均身高已达175厘米左右，18岁女生的平均身高接近165厘米，但是孩子们跑不快、跳不高、走不远；一些孩子长胖了，长歪了（脊柱侧弯），看不远了（近视率上升）。”吴键表示，这些问题需要有更加精准的解决办法，比如不仅要保证学生在校内每天锻炼1小时，还要保证体育活动的质量；除了学校要加强体育工作之外，家庭也需要参与进来。相关调查表明，我国约80%的孩子在放学回家后就不被允许出门活动，大部分家长对孩子的饮食不加限制、不讲究均衡。吴键建议家长能带孩子出门进行户外锻炼，或者给孩子提供简单可行的居家锻炼条件，带着孩子一起举举哑铃、跳跳操，还可以进行徒手的体能练习。

本报北京3月8日电

中青报·中青网记者 慈鑫 来源：中国青年报

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