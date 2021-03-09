原标题：如何破解学生喜欢体育但不喜欢体育课的尴尬

新华社北京3月8日电（记者丁文娴、牛梦彤、苏斌）针对学校体育发展现状，全国政协委员、中国跆拳道协会和空手道协会主席管健民建议，学校体育应提高运动项目化发展水平，同时让体育走进中小学思政课堂。

近年来，体育在各地升学考试里的分值不断提升。管健民在接受新华社记者采访时说，现阶段应试教育是必要的提升体育重要性的手段，但让青少年享受运动乐趣同样重要。

他认为，当前的普遍现象是“青少年喜欢体育，但不喜欢上体育课”，运动项目化发展水平不高是学校体育工作的明显短板，而这本应是现代体育的本质特征之一。“精彩纷呈的高水平运动项目赛事是吸引青少年关注体育、热爱体育的主要途径，富有趣味的运动项目是青少年将体育融入生活，彰显个性与品位的主要方式。”

由此他建议，以运动项目为抓手，推动学校体育工作高质量发展。加大中小学运动项目专项师资的培养、培训力度；教育部门与国家级体育单项协会加强沟通协作，就如何科学合理地在中考体育测试内容、方式和计分办法中融入更多运动项目元素，如何将运动项目教学、竞赛活动纳入中小学体育课程内容与教学体系等展开合作与研究。

同时，管健民还建议，让中华体育精神、传统体育文化走进中小学思政课堂。开展体育专项思政课程教材编制与课题研究工作，以生动、鲜活的体育故事为教学载体；加强体育思政课程师资培养与课程服务工作；发挥社会组织的力量，组织优秀教练员、运动员进校园开展宣传推广活动；建立中华体育精神、体育文化进校园专项工作机制。他还强调，在关注中小学体教融合的同时，大学生体教融合同样不可忽视。

此外，面对近在咫尺的东京奥运会，管健民表示，中国跆拳道、空手道队备战要把“面”打开，“其中较关键的是要尽快对比赛的各种转变做适应调整，比如尽快适应新规则、适应国际比赛的变化和裁判判罚等”。

他介绍，两支队伍去年底从山西太原转训去到海南五指山，目前仍在海南冬训。此次冬训分为5个阶段：前两个阶段压实基础能力、强化专项能力，第三阶段强化技术运用，第四阶段突出个人特点，第五阶段提倡技术有效。

为保障冬训效果，出发前队伍把调整重点放在优化队伍建设和人员配置上，尤其注重为重点队员选配合适的陪练。陪练由运动员和教练共同商定，给予运动员更大的自由度。

“此次冬训重点解决三个方面的问题：一是保证技术能力提升的同时找准个人特点；二要突出运动员这一年当中的身体优势，在技术应用上发挥出来；三要分析对手，从遏制对手转变为打击对手，提升进攻和打击能力。”管健民说。

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