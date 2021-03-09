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从两会“教育热点”感知民生温度

辛识平
2021年03月09日08:35 | 来源：新华每日电讯 新华观点
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原标题：从两会“教育热点”感知民生温度

“我们来共同关心这些教育问题。”习近平总书记日前在参加政协联组会时，回应中西部教育差距、校外培训机构乱象、学生沉迷网络游戏等教育热点问题，引发广泛共鸣。总书记强调，坚持教育公益性原则，着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。一番话直面现实问题、指出破解之道，说到了人们心坎里，传递出以人为本、关爱民族未来的民生温度，也为教育事业健康发展指明了方向。

坚守立德树人的初心，教育才能回归本真，履行好为党育人、为国育才的使命。教育是国之大计、党之大计，是立德树人的事业，绝不能被利益至上的逻辑牵着走。现实中，无论是打着教育旗号侵害群众利益，还是大搞教育商业化，或者是制造教育焦虑、抬高教育成本，都背离了教育公益性原则，把教育作为一门生意来经营，必然弊病丛生、贻害无穷。必须正本清源，聚焦人的健康成长，擦亮教育的民生底色，不断净化教育生态，还教育以本来面目。

守护教育公平，是人民群众的热切期盼。教育公平是社会公平的基石，教育公平越有保障，社会上升渠道就越通畅，人们对“知识改变命运”的信仰就越坚定。促进教育公平，基础是解决好发展不平衡不充分问题，关键是公平合理地配置教育资源尤其是优质资源。当公平正义的阳光普照，成长的舞台就会越来越宽广。

让孩子享有更高质量的教育，是天下父母的共同心愿。最近，一名教育工作者说的一段话刷屏了：“好的教育应该是培养终生运动者、责任担当者、问题解决者和优雅生活者，给孩子们健全而优秀的人格，赢得未来的幸福，造福国家社会。”教育，是培根铸魂、启智润心的过程，是德智体美劳全面发展的过程，“分数”远远不是成长的全部。打造高质量的教育，离不开高质量的教师，离不开科学有效的教学方法，也需要全社会的共同努力。老师“教好”，学生“学好”，学校“管好”，家庭和社会“育好”，孩子们的成长之路就会越走越好、行稳致远。新华社北京3月8日电

(责编：宋晨、宋鹤立)

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