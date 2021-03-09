原标题：中央文明办部署开展“童心向党”教育实践活动

本报讯 近日，中央文明办发出《关于开展“童心向党”教育实践活动的通知》，要求各地围绕庆祝中国共产党成立100周年，落实立德树人根本任务，以“童心向党”为主题，开展主题突出、特色鲜明、形式多样的教育实践活动，引导青少年从小听党话、感党恩、跟党走，厚植爱党爱国爱社会主义情怀，努力成长为中国特色社会主义事业建设者和接班人。

《通知》提出，围绕主题重点开展好4个方面活动。开展“我向党旗敬个礼”活动，组织主题班、团、队会，通过质朴庄严的仪式，帮助青少年了解党旗含义，学习党的历史，立志在党的关怀下与祖国共成长、做小小追梦人；开展“唱支红歌给党听”活动，组织青少年唱响歌颂党、歌颂祖国、歌颂新时代的优秀歌曲，传唱红色经典，礼赞百年华诞，用激昂嘹亮的歌声，表达爱党爱国之情；开展“党的光辉照我心”活动，组织青少年观看红色影片、参观革命旧址、缅怀革命先烈，聆听革命、建设和改革的故事，引导青少年明白今天的幸福生活从哪里来，明白努力学习、健康成长是为了什么；开展“党的故事我来讲”活动，组织青少年讲述党的故事、革命的故事、英雄的故事，讲述身边优秀共产党员的故事，感悟党的初心使命，增进爱党之情。

《通知》强调，各级文明办要把“童心向党”教育实践活动纳入精神文明建设工作年度安排，发动各级各类学校积极投入，加强组织领导，周密安排部署。要创新方法手段，通过歌咏比赛、文艺汇演、展览会、故事会等形式提供青少年自我展示的舞台，注重仪式感、参与感、现代感，增强时效性和感染力。要依托各级各类新闻媒体和新媒体平台广泛宣传报道，营造青少年礼赞建党百年的浓厚氛围。

(责编：宋晨、宋鹤立)