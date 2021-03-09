人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

家校边界不清、App泛滥、负面情绪难疏导……这些教育“焦虑”怎么破

2021年03月09日00:29 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月7日电 题：家校边界不清、App泛滥、负面情绪难疏导……这些教育“焦虑”怎么破

新华社记者

“今天孩子的全面素质将决定我们国家未来的整体实力、社会的幸福程度。”全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澎7日在全国政协十三届四次会议第二场“委员通道”上的发言引发共鸣。

教育是国之大计、党之大计，也是每个家庭的大事。当下，学生作业家长写、教育类App泛滥、孩子负面情绪等问题广受社会关注。如何将打着教育旗号侵害群众利益的行为改到位、改彻底，代表委员对此展开热议。

家庭教育和学校教育的边界在哪里？

“每天下午4点一过就盯着手机，收集各科老师布置的作业”“不仅要辅导作业，还要检查批改、拍照上传”……深受“折磨”的家长叫苦不迭。

而另一边，老师们也委屈不已：“想让家长多参与孩子的教育和成长”“家庭教育和学校教育的边界有些模糊”……

今年的政府工作报告明确提出：健全学校家庭社会协同育人机制。

“学校和家庭既要有合作，也要有侧重。”全国人大代表、东北育才学校校长高琛说，学生作业是课程教学的一部分，布置作业、组织学生完成作业和批改作业，是学校和教师需要承担的工作，“学校应该科学合理制定内容，让老师们全身心投入到教书育人中去。”

重庆市谢家湾小学校长刘希娅代表认为，学校教育和家庭教育共同担负涵养孩子正确价值观、树立健全人格的责任。学校教育倾向于通识教育，着重培养学生在团队协作、人际交往等方面的能力，家庭教育则侧重于学生个体的独立发展。

她还建议，学校应把学生的校外时间还给家庭，由家长主导，为家庭教育生活留出足够空间。“家长也要意识到，接受学校教育是学生的权利和义务，父母不能以任何理由为借口，侵占孩子在校学习时间。”

总之，“教育不是教育部门一家的事”，厦门大学校长张荣代表说，教育好学生需要学校、家庭、社会共同努力。

教育类App泛滥，是便捷还是负担？

受疫情影响，“停课不停教、停课不停学”使得在线教育迅猛发展。作为“云端”学习平台的核心载体，教育类App大量涌入市场。移动上课在带来便利的同时，参差不齐的内容也形成了“指尖负担”，亟待规范引导。

解决这一乱象，在北大附中集团总校校长王铮代表看来，要从国家层面制定相关规范，有针对性地对在线教育企业的责任权利做出规定，明晰能做什么、不能做什么。

“在此基础上，监管力度还要继续加强。”高琛说，教育行政部门应联合网信办、市场监管等部门综合运用经济、法治、行政等手段，严格在线教育企业的准入机制，并对其办学条件、收费管理、营销方式等提出标准和要求。

关注基础教育多年的刘希娅经过调研走访，呼吁建立在线学习产品管理平台，对App推送的学习内容、教师资质、开班情况、学生数量、收费标准等信息统一录入平台，并对学生、家长开放查询，进一步促进线上教育规范有序发展。

此外，她建议由教育行政部门牵头，由教研机构、教师、家长、社区人员等相关利益群体组成社会监督团体，对在使用过程中不合格不科学的产品，应勒令其下架整改。

孩子烦躁抑郁如何疏导？

内卷、鸡娃、虎妈、狼爸……流行热词背后流露出满满的教育焦虑。如何培养孩子德智体美劳全面发展？他们的心理问题又该怎样疏导？

“心理健康教育要从小抓起。”辽宁大学副校长杨松代表说，积极健康的心态不是一朝一夕形成的，要靠大人培养，心理健康教育要渗透到家庭和学校教育工作的方方面面。

培根铸魂、启智润心。在高琛看来，一方面，学校要建立完整的心理健康教育辅导体系，注重心理教师的队伍建设，增强教师心理健康教育意识；另一方面，还应加强家校协作，引导家长提升育人智慧，共同为孩子营造健康和谐的成长环境。

心理问题还应寻求专业帮助。辽宁省辽阳市第一高级中学教师王家娟代表认为，医疗卫生机构应在青少年心理状态诊断、评估和干预过程中发挥专业作用，对在校学生的心理行为问题采取必要的预防干预措施。

“心有阳光才能健康成长。”苏州大学校长熊思东代表说，只有推动教育更高质量发展，才能让每个孩子都拥有人生出彩的机会。（记者邹多为、马卓言、吴雨、申铖、胡喆、李铮）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部