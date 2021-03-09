新华社北京3月7日电 题：家校边界不清、App泛滥、负面情绪难疏导……这些教育“焦虑”怎么破

新华社记者

“今天孩子的全面素质将决定我们国家未来的整体实力、社会的幸福程度。”全国政协委员、江苏省锡山高级中学校长唐江澎7日在全国政协十三届四次会议第二场“委员通道”上的发言引发共鸣。

教育是国之大计、党之大计，也是每个家庭的大事。当下，学生作业家长写、教育类App泛滥、孩子负面情绪等问题广受社会关注。如何将打着教育旗号侵害群众利益的行为改到位、改彻底，代表委员对此展开热议。

家庭教育和学校教育的边界在哪里？

“每天下午4点一过就盯着手机，收集各科老师布置的作业”“不仅要辅导作业，还要检查批改、拍照上传”……深受“折磨”的家长叫苦不迭。

而另一边，老师们也委屈不已：“想让家长多参与孩子的教育和成长”“家庭教育和学校教育的边界有些模糊”……

今年的政府工作报告明确提出：健全学校家庭社会协同育人机制。

“学校和家庭既要有合作，也要有侧重。”全国人大代表、东北育才学校校长高琛说，学生作业是课程教学的一部分，布置作业、组织学生完成作业和批改作业，是学校和教师需要承担的工作，“学校应该科学合理制定内容，让老师们全身心投入到教书育人中去。”

重庆市谢家湾小学校长刘希娅代表认为，学校教育和家庭教育共同担负涵养孩子正确价值观、树立健全人格的责任。学校教育倾向于通识教育，着重培养学生在团队协作、人际交往等方面的能力，家庭教育则侧重于学生个体的独立发展。

她还建议，学校应把学生的校外时间还给家庭，由家长主导，为家庭教育生活留出足够空间。“家长也要意识到，接受学校教育是学生的权利和义务，父母不能以任何理由为借口，侵占孩子在校学习时间。”

总之，“教育不是教育部门一家的事”，厦门大学校长张荣代表说，教育好学生需要学校、家庭、社会共同努力。

教育类App泛滥，是便捷还是负担？

受疫情影响，“停课不停教、停课不停学”使得在线教育迅猛发展。作为“云端”学习平台的核心载体，教育类App大量涌入市场。移动上课在带来便利的同时，参差不齐的内容也形成了“指尖负担”，亟待规范引导。

解决这一乱象，在北大附中集团总校校长王铮代表看来，要从国家层面制定相关规范，有针对性地对在线教育企业的责任权利做出规定，明晰能做什么、不能做什么。

“在此基础上，监管力度还要继续加强。”高琛说，教育行政部门应联合网信办、市场监管等部门综合运用经济、法治、行政等手段，严格在线教育企业的准入机制，并对其办学条件、收费管理、营销方式等提出标准和要求。

关注基础教育多年的刘希娅经过调研走访，呼吁建立在线学习产品管理平台，对App推送的学习内容、教师资质、开班情况、学生数量、收费标准等信息统一录入平台，并对学生、家长开放查询，进一步促进线上教育规范有序发展。

此外，她建议由教育行政部门牵头，由教研机构、教师、家长、社区人员等相关利益群体组成社会监督团体，对在使用过程中不合格不科学的产品，应勒令其下架整改。

孩子烦躁抑郁如何疏导？

内卷、鸡娃、虎妈、狼爸……流行热词背后流露出满满的教育焦虑。如何培养孩子德智体美劳全面发展？他们的心理问题又该怎样疏导？

“心理健康教育要从小抓起。”辽宁大学副校长杨松代表说，积极健康的心态不是一朝一夕形成的，要靠大人培养，心理健康教育要渗透到家庭和学校教育工作的方方面面。

培根铸魂、启智润心。在高琛看来，一方面，学校要建立完整的心理健康教育辅导体系，注重心理教师的队伍建设，增强教师心理健康教育意识；另一方面，还应加强家校协作，引导家长提升育人智慧，共同为孩子营造健康和谐的成长环境。

心理问题还应寻求专业帮助。辽宁省辽阳市第一高级中学教师王家娟代表认为，医疗卫生机构应在青少年心理状态诊断、评估和干预过程中发挥专业作用，对在校学生的心理行为问题采取必要的预防干预措施。

“心有阳光才能健康成长。”苏州大学校长熊思东代表说，只有推动教育更高质量发展，才能让每个孩子都拥有人生出彩的机会。（记者邹多为、马卓言、吴雨、申铖、胡喆、李铮）

(责编：赵欣悦、杨光宇)