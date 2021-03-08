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全国人大代表支月英：加强农村留守儿童教育关爱

2021年03月08日09:15 | 来源：新华网
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原标题：全国人大代表支月英：加强农村留守儿童教育关爱

　　新华网北京3月7日电（王琦）随着社会、经济的发展和城镇化建设步伐加快，农村大量青壮年劳动力向城镇转移，农村学校出现了一个特殊的群体——农村留守儿童。农村留守儿童与父母长期分离，缺乏亲情关爱和有效监护，极易出现安全、心理健康、教育等问题，这些问题严重影响儿童健康成长，影响社会和谐稳定。

　　针对留守儿童的教育问题，从中央到地方各级政府都非常重视，从硬件和软件等方面采取了很多有效措施，确保留守儿童尽可能地享有公平的教育。全国人大代表、江西省宜春市奉新县澡下镇白洋教学点教师支月英注意到，各地在实践中利用“家长学校”、“留守儿童之家”等多种方式开展留守儿童关心关爱活动，弥补家庭教育不足，取得了较好的成效。但因办学经费无保障、工作人员不足等因素影响，很难形成长效机制。

　　为使留守儿童健康快乐地成长，支月英代表提出三点建议：

　　一是加强统筹规划。国家在制定乡村振兴战略规划中，对“家长学校”、“留守儿童之家”等关爱留守儿童的机构进行顶层统筹谋划，明确建设标准和经费、人员保障措施等，明确由地方政府统一建设和管理，确保机构能正常、长期运行。

　　二是加大督查力度。在国家层面加大对地方政府在农村寄宿制学校生活教师配备、教师编制倾斜和建立健全社会关心留守儿童机制建设等情况的督查，确保中央的有关政策要求能够落地生效。

　　三是强化监管责任。留守儿童所在学校、家庭所在社区或乡镇相关部门要定期走访留守儿童家庭，指导监护人树立正确的教育责任观，明确教育子女是自己的应尽之责，即使在外地务工，也要把教育孩子的那份责任承担起来，多与孩子沟通联系，多给予孩子关心和温暖，同时主动与老师加强沟通，共同商讨教育孩子的策略和方法。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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