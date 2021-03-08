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韩爱丽委员：加大教育督导结果公开力度

2021年03月08日09:00 | 来源：河北日报
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原标题：加大教育督导结果公开力度

　　韩爱丽委员。 （本人供图）

　　河北日报讯（记者马利）“去年，部分县（市、区）拖欠教师工资处理情况曝光后，一些地区抓紧‘补欠’，成效显著。”全国政协委员、省教育厅总督学韩爱丽介绍，近年来，教育督导部门积极向社会公布督导结果，在推动教育事业优先发展、规范办学行为、提高教育质量等方面发挥了重要作用。她建议，进一步建立结果公开制度、丰富结果公开渠道，用监督促整改。

　　“今后教育督导应建立结果公开制度，健全激励问责机制，丰富结果公开渠道，强化日常监督保障。”韩爱丽委员建议，首先要制定实施办法，明确总体要求、公开范围、公开时间和内容，规范公开方式、流程等，依法向社会公开督政、督学、评估监测等各类评估报告，使督导结果公开工作有章可循、有规可依，并加强后续监督，将教育督导结果纳入年度考核体系。

　　“还应进一步拓宽公开途径、扩大公开程度和媒体参与力度。”韩爱丽委员表示，应坚持通过传统媒体和现代媒介向社会公开督导结果，保障学生家长、教师、社会公众和有关组织等的知情权与参与权，真正让教育督导“看得见”。充分发挥舆论监督作用，探索对教育行政部门督导结果公开情况进行监督检查，贯通与社会公众的意见互换渠道，使督导评估更为客观公正、科学合理，提高教育督导的公信力。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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