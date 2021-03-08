原标题：强化中医高等教育解决“两头”人才短缺问题

本报讯（记者 刘平 韩雯 孟若冰）高层次和农村基层“两头”中医人才短缺，是摆在我们面前亟待解决的问题。“群众需要更多像张伯礼院士这样的高层次领军人才，广大偏远农村地区需要更多掌握中医适宜技术的健康守护人，这就对中医高等教育提出了更高要求。”全国政协委员、市政协副主席张金英，全国政协委员、全国政协提案委员会副主任臧献甫建议，要在中医高等教育方面发力。“相信在政府统筹协调下，教育和医疗行政主管部门不断深化协同，进一步加大投入力度，中医人才‘两头’短缺问题一定会得到有效缓解。”

“中医高等教育改革发展，是一项重大的基础性、战略性工程，也是一项复杂的系统工程。目前中医高等教育人才培养改革在发展过程中仍存在一些矛盾和问题。”张金英、臧献甫认为，中医人才总体数量不足，结构性问题最突出，“结构化短缺”严重，人才培养结构亟须优化，高层次和农村基层“两头”人才短缺，中医人才体量小，中医教育体量则更小。

张金英、臧献甫建议，要坚持能力导向对标胜任力，改革中医高等教育人才培养体系。加大“医教协同”政策力度，实施卓越医生（中医）教育培养计划，深化“5+3”一体化、九年制中医学教育改革和面向农村与社区需要的中医类别全科医生培养模式改革。聚焦中医人才培养目标，着力加强中医思维培养与实践能力、传承创新能力和人文精神同步提升，引导高等中医院校开设适宜农村基层中医需求的中医专科专业，着重发挥中医在预防、治疗、康复上的特色优势，补齐应急能力处置短板。同时，要加大引导，强化继续教育，严格行业管理，营造人才学习培养氛围。

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