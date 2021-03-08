原标题：大学生灵活就业亟须兜底性政策

每年就业季，总有些毕业生选择“灵活就业”，从湖北大学硕士毕业的郭云（化名）就是其中之一。毕业后的4年里，郭云起初在音频分享平台开了账号做电台主播，后又转身运营微信公众号，如今又在B站等平台上做起视频类自媒体。虽然“天天考虑数据，日日像高考”，但郭云就是喜欢这类工作，觉得自己“天生就是做自媒体的”。 此前他也去企业上过班，但觉得“没意思”便辞了职。

像郭云这样，选择灵活就业的大学生不在少数。湖北大学2019本科毕业生就业质量年度报告显示，在该校2019届本科毕业生中，选择灵活就业的学生约有16.7%。

“随着时代的发展，就业的岗位和形式是在不断变化的，所以要有一种与时俱进的就业观，而不是像过去一定要到一个固定场所去工作。”全国政协委员、南京航空航天大学副校长施大宁说。

全国人大代表、华中师范大学国家教育治理研究院兼长江教育研究院院长周洪宇认为，大学生在就业时要学会“顺势而为”。“每个时代有每个时代的难题，当前我国高等教育已经进入普及化阶段，就业形态和渠道也更为多样，大学生要根据形势的变化调整心态，要主动出击去争取理想的工作岗位、待遇等，同时也要做好退而求其次的准备”。

但灵活就业也面临着“成长的烦恼”，比如劳动保障不完善、创业相关能力欠缺等。

去年，国务院办公厅印发的《关于支持多渠道灵活就业的意见》指出，将有创业意愿的灵活就业人员纳入创业培训范围，组织开展开办店铺、市场分析、经营策略等方面的创业培训，促进提升创业能力和创业成功率。支持各类院校、培训机构、互联网平台企业，更多组织开展养老、托幼、家政、餐饮、维修、美容美发等技能培训和新兴产业、先进制造业、现代服务业等领域新职业技能培训等。今年的政府工作报告也指出，运用就业专项补助等资金，支持各类劳动力市场、人才市场、零工市场建设，广开就业门路，为有意愿有能力的人创造更多公平就业机会。

在全国政协委员、广东技术师范大学副校长许玲看来，应对灵活就业人员做好相关的技能等综合培训，相关的法规政策需要尽快跟上、落实，此外要做好“五险一金”等相应社会保障，就业权益的保护更需多方推进。同时，她呼吁社会要对选择灵活就业的学生群体多些关怀，多给予社会包容和认可。

中青报·中青网见习记者 杨洁 记者 孙庆玲 马宇平 来源：中国青年报

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