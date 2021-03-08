原标题：发挥高校优势 参与生态文明建设

【两会专访】

“‘两山’理念引领美丽乡村建设，构成生态文明建设的主基调，已经成为全国人民对于生态文明的共识，也为国民经济绿色发展指明了方向。”上海交通大学党委书记杨振斌委员认为，高校作为人才、学科、科研和文化高地，应当义不容辞地服务国家战略，为生态文明建设提供强大的智力支持。

在今年的政府工作报告中，“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”作为“十四五”时期的一项重大任务被提出。结合当前我国生态文明建设的痛点、难点，杨振斌委员建议，高校应充分发掘专家智库资源，发挥学科和人才优势，推动建设一批环境治理、污染防治等领域的顶尖学科。广大高校科研工作者要加强创新研究，组建高水平研究团队，致力于开发生态文明建设领域重大成果，并积极推进科研成果的转化，强有力地助推生态文明建设。应通过课程教学、社会实践、价值引领等方式，创新人才培养模式，提升责任情怀，积极引导青年学子关注和投身国家生态文明建设，培养生态环境领域的高层次复合型人才。

在杨振斌委员看来，践行“两山”理念还应高度重视生态扶贫，坚持扶贫开发与生态保护协同开展，充分利用贫困地区的特色资源，努力把生态优势转化为经济优势。高校应当创新方式方法，发挥自身的科技、智力和人才优势，精准对接定点帮扶地区，积极实施生态帮扶，建设科技协同创新平台，选派专业技术人才去地方挂职，为当地探寻绿色生态发展新路径，增强产业发展活力，让“绿水青山”变成拉动经济产业发展的“金山银山”。

上海交通大学在生态帮扶方面积累了不少成功的经验，对口帮扶云南省大理州洱源县就是其中的典型代表。杨振斌委员介绍说，根据教育部定点脱贫攻坚总体方案的要求，上海交通大学自2012年起对口帮扶洱源县。学校党委认真学习贯彻习近平总书记关于打赢脱贫攻坚战的重要指示批示精神，持续服务滇西地区产业、教育、生态和医疗卫生事业发展，不断巩固和夯实脱贫攻坚成果。

“多年来，一批又一批的交大人到洱源支援建设，以孔海南、王欣泽为代表的专家团队十五年如一日，扎根在银苍玉洱畔，守护洱海水清月明。”杨振斌委员说，团队在永安江中游参与建设万余亩湿地修复工程，先后在污水处理厂尾水深度处理、入湖河流水质改善、山地城市雨水综合利用等多方面进行研究，形成专利技术数十项。通过上海交通大学云南（大理）研究院等机构带动，学校接续跟踪研究洱海水质与生态变化，并为当地培训生态环保技术人才近3000人次，建成了一支高水平技术队伍。同时会聚各方人才全力建成以洱海保护为核心的国家级高原湖泊野外观测台站，积极面向全国推广高原湖泊水环境治理和保护技术经验。

洱海治理的成果具有标志性意义。杨振斌委员强调，洱源治理的成功经验告诉我们，高校要积极打造服务生态文明建设国家战略的样板，以生态文明建设理念为指导，围绕国家重大战略实施，立足自身现有优势，聚焦难点重点问题，全面推进服务区域生态文明建设工程，深化区域生态治理战略合作，发出高校声音，提出高校方案，为建设美丽中国不断注入活力。

（本报记者 曹继军 任鹏）

(责编：宋晨、宋鹤立)