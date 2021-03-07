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林忠钦：主动应对全球疫情挑战 加快推动教育变革创新

2021年03月07日09:14 | 来源：新华网
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原标题：林忠钦：主动应对全球疫情挑战 加快推动教育变革创新

新华网北京3月6日电（郭亚丽）过去的一年，全国大中小学经受住了疫情的大考，在做好校园疫情防控工作的同时，成功开展了世界最大规模的在线教学，确保了教育教学正常运行、同质等效。“疫情防控既带来了挑战，更蕴含着机遇。”2021年两会期间，全国政协委员、中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦围绕这其中的“机遇”谈了自身的看法。

全国政协委员、中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦

“要让信息技术不仅成为工具，而是成为学校运行的‘血液’。”林忠钦认为，要加快推进信息技术与教育教学深度融合。充分总结“混合式”教学的经验与不足，针对瓶颈问题，开展专题研究。既要加强教育专网、校园网等信息基础设施建设，还要加强教育教学大数据平台建设，助力解决当前的知识结构和传授方式相对固化、跟不上行业的快速发展和需求的紧迫问题，创新变革现有的学科体系、知识体系、课程体系，用数字化方式对教育教学进行场景再造、管理再造、服务再造。同时，他也建议以此为契机，加强国产软件、设备的研发与应用。

此外，林忠钦建议，我们要抓住窗口期，瞄准第二个百年奋斗目标，加快启动优秀青年人才储备计划。他认为，要为高水平研究型大学提供更多的博士研究生名额，提升直升研究生比例，让更多的优秀学生有机会在国内一流大学学习深造，并为因疫情原因仍停留在国内的一批海外顶尖大学优秀学子，提供转至国内一流大学完成学业的渠道。

在抗击新冠肺炎疫情的过程中，青年一代挺身而出，成为抗疫大军的中坚力量。林忠钦认为，这是我们加强思想政治教育的大好时机。他建议，我们要以战疫为教材，厚植家国情怀。牢牢抓住全民战疫“现场教学”的大好时机，更加系统深入地向广大青年学子讲好抗击疫情这堂生动、深刻的“大思政课”。通过理论结合实践，加大内容供给，将伟大的抗疫精神及其背后的鲜活案例及时融入教材、形成案例库，通过讲好中国故事、彰显制度优势，有效提升思政课的针对性和说服力。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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