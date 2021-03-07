原标题：宋纯鹏：优化高等医学教育资源布局 补齐中西部地区医学教育短板

新华网北京3月6日电（郭亚丽）“高等医学教育资源分布不均衡、发展不平衡的问题，直接影响着各区域医疗卫生事业协调发展，影响着健康中国战略的整体推进进程。”2021年两会期间，全国政协委员、河南大学校长宋纯鹏接受新华网采访时说。

全国政协委员、河南大学校长宋纯鹏

宋纯鹏表示，受历史高等医学教育布局、经济发展水平等因素的影响，我国高等医学教育发展还存在不均衡、不充分的问题，优质医学教育资源和医疗资源主要集中在经济发达地区及主要中心城市。为此，宋纯鹏提出三点建议。

一是统筹谋划高等医学教育协调发展。国家教育管理部门和国家卫生健康管理部门，将优化配置优质高等医学教育资源、推进医学高等教育协调发展作为当前和今后一个时期实施健康中国战略的重大问题，加强宏观政策谋划，出台实施相关政策举措，对高等医学教育资源相对匮乏的中西部地区加大投入力度，给予足够的政策空间，帮助其尽快补齐高等医学教育短板。

二是重点扶持中西部地区“双一流”建设高校医学学科发展。支持中西部地区“双一流”高校利用多学科优势，整合当地优质医学教育资源，快速发展医学学科，并在博士学位授权点审批、医学科研平台布局等方面给予政策倾斜。

三是支持在中西部高校布局国家医学有关研究平台和重大课题。加强公共卫生预防、基础医学研究、国家临床医学研究中心等平台建设，聚焦重大疾病防治、重大卫生与健康、重大传染病防控与预警机制领域为需求的重大课题，提升区域疑难危重病诊疗水平，加快推进形成国家区域综合医疗中心。

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