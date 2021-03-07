原标题：北京市少年宫昨日全面开课

市教委日前公布，新学期少年宫、青少年活动中心等校外教育机构于3月3日开学。昨天是开学后的首个周六，北京市少年宫也迎来了2021年春季学期首次全面开课，7000余名学员将陆续开启艺术、体育、科技、美术、能力与健康五个类别的400余个活动小组的课程。

上午不到8点，少年宫门口就有不少孩子在家长的陪伴下扫健康码、测体温，有序排队进入校门。“合唱的小朋友跟我来。”“舞蹈组的同学来我这里。”……进入校园后，近百名志愿者和老师举着指示牌从家长手中接到小学员，并引导小学员们进入教学楼，开始新学期小组活动第一课。

8点10分，课程正式开始。只见舞蹈活动室里小学员们开始了基本功的练习；四层活动区域里车辆模型兴趣小组的学员们正操控模型车“比拼”速度；书法兴趣组中，小学员们端坐桌前认真地跟老师练习毛笔字；篮球场上的孩子们也在有序地运球、传球……

市少年宫副主任张京华介绍：“我们今年新设了很多科技、体育、植物文化类的课程。比如科技类的我们推出了很多时尚的也很前沿的，孩子们动手性、体验性、操作性很强的，像模拟飞行、无人机驾驶这种新型的科技课程，同时结合少年宫室外的环境，推出了把科技和体育相结合的定向越野课程。”值得一提的是，北京市少年宫今年还跟北京篮协合作，设立北京少年篮球队预备班，邀请国内专业篮球运动员走进少年宫为近百名小学员“开课”。“这个课程将成为为北京篮球后备人才培养的基地，未来将建成北京市最高水平的篮球队。”张京华介绍。

北京青年报记者还了解到，为确保新学期平稳开学，开学前，北京市少年宫提前对教学楼及校园公共区域进行了全面保洁和防疫消杀工作，并要求孩子来之前做14天体温监测和承诺书。据悉，2月下旬，北京市少年宫在官方公众号发布开学通知，召开开学前线上家长会，明确提出返校须持“两书一表”，即《北京市少年宫学员疫情防控承诺书》《北京市少年宫学员家长接送孩子及安全自护承诺书》和《北京市少年宫学员健康状况监测表》；开学报到时，须扫健康宝为“绿码”且学员体温正常方可进院学习活动，以确保师生健康安全。

据悉，疫情防控常态化期间，北京市少年宫严格执行进院扫码测温、设置一米安全线、家长不进楼等疫情防控措施。北京市少年宫专门组建了近百名志愿者组成的服务队伍，开展接送学员的“护航”活动。为方便等候学生的家长，新建了家长休息室和卫生间，添置了售卖机，开放了可供家长游憩的植物园区，为学员和家长提供服务。文/本报记者 武文娟

摄影/本报记者 郝羿 摄像/本报记者 郭谦

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