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何福胜代表：推进学校财经素养教育 提高国民财经素养水平

2021年03月07日08:54 | 来源：京报网
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原标题：推进学校财经素养教育 提高国民财经素养水平

本报讯（记者 张蕾）“日益复杂的现代经济生活，要求人们具有一定的财经知识和理财技能，更要有正确的劳动观、金钱观、财富观和人生观，即财经素养。”全国人大代表、清华大学语言教学中心教授何福胜建议，尽快在学校系统推进财经素养教育，提高国民财经素养水平，“这项工作具有面向未来的、基础性的、战略性的重要意义。”

何福胜谈到，随着时代发展，中国老百姓的钱袋子鼓起来了，越来越多的人有了理财意识。但信息技术、金融科技、人工智能、大数据等在给社会经济生活带来便捷的同时，也带来了许多挑战。

“近年来，电信诈骗、网络贷、套路贷、校园贷等经济案件多发。外部环境的快速变化、多元价值观的冲击、相关法律监管制度的不完善，也使人们在经济生活中面临更多风险。”何福胜说，在这样的背景下，对国民财经素养水平提出了更高要求。

何福胜表示，目前，国家尚缺乏内涵统一的、专门的财经素养教育政策。“尽管有关部门也在积极探索，但与教育系统的合作还不够深入，服务面向的群体也比较有限。即便在一些学校开展了试点，也尚未惠及全体学生。”何福胜说，市场上一些商业机构推动财经素养教育的积极性相对较高，但由于缺乏专门的政策要求，理论研究也不足，很难形成统一、正确的价值观进行引导与规范，有些商业化宣传甚至偏离了正确价值导向。

在何福胜看来，通过学校开展系统的财经素养教育，是提高公民财经素养最公平、有效的途径。“当下，各地学校的财经素养教育还处于发展不平衡、碎片化、浅层化状态，缺乏连贯性和系统性。且学校普遍缺乏财经素养教育专业师资，阻碍了此项教育的开展。”

何福胜建议，国家层面尽快从综合素质角度统一使用“财经素养教育”概念，加强财经素养教育研究，推动有关部门赋予学校开展此项教育的充分政策依据；将财经素养教育师资的培养纳入国家培训计划，尽快形成专业的师资队伍，在大中小幼学校以不同方式推行此项教育，使学生从小具备基本的财经素养，更好、更稳地融入未来社会经济生活。此外，还要注意推行正确的财经素养教育理念和目标，避免发生片面的商业化现象。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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