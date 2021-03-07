原标题：关注未成年人保护“硬核”建议促成长

焦点话题

近年来，被拐、性侵、家暴、溺水、火灾、坠楼、触电等儿童安全事故不断发生，儿童安全问题引发社会各界关注。

如何让“祖国的花朵”健康成长？全国人大代表和全国政协委员有何建议？带着这些问题，北京青年报记者专访了5位人大代表和政协委员。

对话

全国人大代表、“宝贝回家”志愿者协会理事长张宝艳

将安全防范教育纳入义务教育必修课程

“今年全国两会上，张宝艳带来三个建议——《关于建立残疾儿童公益托管机构的建议》《关于青少年安全防范教育纳入义务教育课程体系的建议》《关于适当放宽公务员及事业单位招聘体检标准的建议》。”

北青报：您为什么会关注残疾儿童和青少年安全防范教育的话题？

张宝艳：我已经做了十几年“宝贝回家”，我们好多志愿者在做“宝贝回家”这个公益项目的同时，也做了其他很多公益项目，经常有一些救助活动相互交叉，所以我也关注了很多其他青少年的问题。我们有一个朋友做了一个项目叫“女童保护”，主要关注女童防性侵的问题。在两会期间，这个朋友跟我聊过，问能否把女童防性侵的话题纳入九年义务教育，防止更多的女孩子受害。我认为这个问题很重要，但在儿童成长的过程中，有很多的不确定性，包括被拐、被诈骗、被家暴、被校园霸凌，此外还有溺水、跳楼等。

所以我感觉，对孩子来说并不知道自己也面临危险。如果只是防性侵的话就有点窄了，我们作为九年义务教育，就应该把孩子可能遇上的所有风险都系统整理出来，让孩子们知道在成长过程中应该如何防范风险，遇上问题该如何自救、向社会求助。

因此，我把我这个朋友的建议更加扩展了一下，从防性侵扩展到青少年安全防范教育。

北青报：您对青少年安全防范教育方面的具体建议是什么？

张宝艳： 将青少年安全防范教育纳入九年义务教育常态化教学，列入中小学必修课程。在广泛参考各地教育部门、公益组织实践的基础上，组织专家组，尽快研究出台全国性、权威性的儿童安全防范教材，在青少年当中全面进行安全防范教育。

对于已经发生的被拐、性侵、家暴等刑事案件，要引入社会力量，对被侵害学生提供法律援助之外，提供必要的心理治疗。

北青报：关于家暴的问题，不知道您怎么看？

张宝艳：家暴的问题我们遇到的比较多，有些找到的孩子离家出走就是因为被家暴了。这就提到了关于儿童安全防范的问题。家暴也是儿童在成长过程中的伤害之一，我希望能通过普法、教育等，能让老师、社区等在孩子被家暴之后及时干预，从而防止家暴对孩子的一生产生影响。

北青报：我们注意到，您还提出了建立残疾儿童公益托管机构的建议？

张宝艳：对。我国目前自闭症、脑瘫、智障、失能、肢体残疾等残疾儿童过百万，而且这一数据每天都在不断增长，照顾这些残疾儿童对每个家庭无论是经济还是人力，都是一个巨大的负担。特别是单亲家庭，要照顾这样的儿童，家长就无法出去工作，如果出去工作，就无法照顾残疾儿童，这样的家庭，只能把家长拴在家中，没有经济来源，只能靠社会救助生活。

虽然当下社会福利保障已经对这些家庭给予了一定的帮助，通过发放最低生活保障金等方式，为其解决一部分困难。但是，对于这些家庭来说，终身生活在贫困线上，生活质量永远无法得到改善，这也导致经常有些家庭放弃自己的责任，把孩子遗弃到福利机构，把自己应该承担的责任扔给社会。

我建议在有条件的地区组建公益托管机构，由政府出资采购康复器具，雇用专业康复治疗师，与养老机构、疗养机构等合作，同时，依托所在地社区，对符合条件的残疾儿童提供长期托管服务，并由专业康复治疗师帮助其进行康复训练。同时，由于政府托管这些残疾儿童，可以把残疾儿童家长解脱出来参与社会工作，这样他们可以把经济收入也拿出一部分交到托管机构，作为托管机构的服务与康复费用。

可以引导公益组织参与其中，志愿者也可以定期到托管机构开展公益活动，通过志愿服务的方式，为这些机构提供帮助。

文/本报记者 孟亚旭

全国人大代表、广西壮族自治区昭平县昭平镇龙潭村卫生室所长陈坤

建立处理儿童性侵案件“一站式”询问机制

“今年两会，全国人大代表、广西壮族自治区昭平县昭平镇龙潭村卫生室所长陈坤针对女童保护提出五点建议。其中一建议为，将儿童防性侵教育纳入义务教育课程，研究出台全国性、权威性的儿童防性侵课本、教案，并列入小学必修课程。”

北青报：今年的两会您提出了哪些建议？

陈坤：针对未成年人保护与女童保护，我从以下五个方面提出建议。第一，全面建立处理儿童性侵案件“一站式”询问机制。第二，将儿童防性侵教育纳入义务教育课程。第三，完善网络儿童色情和网络猥亵儿童问题的治理机制。第四，强制公开性侵未成年人犯罪者信息并禁止其从事易于接触未成年人的职业。第五，完善未成年人社会监护制度建设。

北青报：可否介绍一下如何建立儿童性侵案件的“一站式”询问机制？

陈坤：在现有试点的基础上，总结经验，加大投入力度，探索推广询问未成年被害人同步录音录像制度等相关制度。检察院、法院、公安局、医院、司法局、卫生局等共同联动，制定“一站式”工作流程和具体要求规范。注意严格保护未成年受害人的隐私，加大培训专门的人才队伍，与涉案未成年人直接接触的人，都要求受过专门的培训。加大对有关社会组织专业性的使用，政府部门和专业社会组织形成救助联动机制，相互配合、补充。

北青报：完善网络儿童色情和网络猥亵儿童问题的治理机制，具体包括哪些方面？

陈坤：建议进一步完善有关法律法规，加大对网络儿童色情和网络猥亵儿童的打击力度，建立和完善举报与处理机制及多部门联合监管机制，充分利用技术筛查和人工干预预防侵害儿童行为和儿童色情问题。建立儿童网络安全防范教育机制，通过学校教育和相关职能部门定期对家长和社会开展相关培训，普及儿童防性侵、安全使用网络等知识；互联网平台有义务调动站内资源推出不同形式的内容项目，唤醒大众对儿童性侵防范的关注。

北青报：在第五点“完善未成年人社会监护制度建设”中，又包括哪些方面？

陈坤：建议各有关部门、家长加大对未成年人的监护力度，对监护有困难的特殊群体子女，鼓励社会组织等予以特殊关注。设立多名成人同时在场管理的社区未成年人临时托管点等，满足特殊情况下的未成年人安全保护需求。探索建立剥夺监护人监护权后的未成年人安置方式，避免出现未成年人无人监护的空白地带，进一步推动政府购买服务，鼓励、培育服务社区的第三方社会组织参与未成年人管护服务。 文/本报记者 张夕

全国政协委员、民进上海市委专职副主委、上海中华职教社副主任胡卫

未成年人外出住宿应进行登记、核验身份信息

“全国政协委员、民进上海市委专职副主委、上海中华职教社副主任胡卫关注到未成年人保护中的人身安全问题。在这次全国两会上，胡卫从未成年人在公安机关登记、出行登记、外出住宿登记这三个环节，对保护未成年人安全提出了三个具体建议。 ”

北青报：您是从什么时候关注未成年人问题的？

胡卫：2019年7月，浙江淳安9岁女童章子欣失踪案引起了我的反思。这个案件暴露了一个长期存在的安全问题，未成年人乘火车或住酒店不需要对其进行身份登记、核验。如果开展未成年人出行和住宿身份核验制度，在未得到监护人同意的情况下，私自携带或拐卖儿童肯定很难成功。

北青报：您能简单阐述一下这次相关的具体建议吗？

胡卫：首先，未成年人应在公安机关登记本人和监护人的照片和指纹。其次，从未成年人的出行环节，堵住一些潜在的漏洞。此外，我还注意到，我国相关法律并没有针对未成年人住旅馆的规定。成年人携带未成年人住宾馆、民宿时，往往只对成年人进行身份登记、核验，这也存在未成年人受侵害的风险。因此，我建议未成年人必须在监护人陪同下凭本人的有效身份证件登记入住，同时登记监护人的有效身份证件。

北青报：您的建议在实际生活中可操作性如何？

胡卫：首先，新生儿申报出生户籍以及未成年人在申领身份证时，应登记其监护人的照片、指纹等身份信息，从而公安系统可以建立数据库，为未成年人身份核验提供基础。

目前，根据铁路12306实名制订票规定，铁路旅客凭乘车人有效身份证件购票、进站、乘车，但免费乘车的儿童及持儿童票的儿童除外。这增加了犯罪分子非法挟持未成年人坐火车的风险。所以我建议未成年人出行需登记、核验本人和随行成年人的身份信息。此外，我国相关法律并没有针对未成年人住旅馆的规定。我建议未成年人外出住宿时必须在监护人陪同下凭本人的有效身份证件登记入住，同时登记监护人的有效身份证件。

在出行和住宿时如陪同成年人不是监护人，应出示监护人委托证明，包括所有陪同成年人，并登记委托人的身份证件。如无监护人或委托人陪同，工作人员应及时上报辖区公安机关。如发现其他可疑情况，应及时上报公安机关。

文/本报记者 蒋若静

观点

全国人大代表 杭州技师学院教师杨金龙

将生物识别纳入游戏登录支付等环节

全国人大代表、杭州技师学院教师杨金龙去年全国两会期间，就未成年人网络游戏防沉迷、防过度消费提出相关建议。他建议将生物识别“实人认证”纳入游戏注册、登录及消费支付环节，实现“人证合一、人机对应”。

杨金龙告诉北京青年报记者，据了解，一些游戏在设置上有不少漏洞，比如有的游戏虽然需要提供身份信息，但有的未成年人拿自己的父母或者爷爷奶奶的身份信息注册，可能家长都不知道，都能过关，有的游戏对时长和充值额度都没有限制，未成年人没有那么强的自我约束力，就容易出问题。

去年12月，杨金龙收到中央相关部门的答复，为帮助未成年人树立正确的网络游戏使用习惯和消费观念，有关部门在《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》和正在起草的《网络游戏管理办法》中均对家长、学校等的监护引导责任做了强调。杨金龙发现自己提的很多建议都纳入到相关政策的制定中，包括一些游戏平台对玩家身份信息、年龄、游戏时长、充值额度都要有一定限制。

杨金龙表示，对于相关部门的积极介入，很受鼓舞，他也会持续关注这个问题。

文/本报记者 李泽伟

全国政协委员 广州市政协副主席于欣伟

利用区块链技术加强游戏监管

作为一名教育工作者，于欣伟一直在关注未成年人保护的问题。作为全国政协委员，于欣伟这几年的提案几乎都是与未成年人有关的，比如前两年《关于加快推动网游分级制的建议》《留守儿童防性侵安全保障体系建设》的提案，再比如今年的《借助区块链加强网络游戏监管，助力青少年形成良好网络行为习惯》的提案。

在今年“加强网络游戏监管”的提案中，于欣伟表示，2021年6月1日，新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》将正式施行，其中对青少年的网络行为进行了明确要求。例如，要求网络产品和服务提供者不得向未成年人提供诱导其沉迷的产品和服务；网络游戏服务提供者应要求未成年人使用其服务设置时进行实名认证、时间管理、消费管理等。

“预防青少年网瘾是一项系统工程，需要社会各个层面的有效配合，但目前缺乏青少年网瘾防治的综合机制，也缺乏有效技术平台能对青少年网络使用的行为进行科学监控、引导和干预。”于欣伟发现，近年来，快速发展的区块链技术或许可以解决这个问题。

于欣伟说，可以利用区块链具有的不可篡改、可溯源、分布式等特性，实现对网络游戏服务提供商是否按照《未成年人保护法》的要求落实实名认证、时间管理、消费管理等有关规定对未成年人上网行为实现监管，切实有效助力青少年形成良好的网络行为习惯，减少网络游戏对青少年的毒害。

“还可通过区块链技术构建青少年网络游戏行为追踪预警平台。当上网游戏累计时长或者频率超出设定阈值，平台可以将预警信息发给家长进行提醒和监督，帮助青少年养成良好的学习习惯。”于欣伟说。文/本报记者 张蕊

本版统筹/刘晓雪

(责编：宋晨、宋鹤立)