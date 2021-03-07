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将红色校史、党史“搬上”大学思政课

2021年03月07日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：将红色校史、党史“搬上”大学思政课

【话百年党史 谋民族复兴】

“在高校推进全程育人、全方位育人的进程中，深挖校史、党史中的红色资源，打造立体生动的红色思政课，能够取得入脑入心的良好效果。”河南大学党委书记卢克平代表说，创新思政课教育、提升育人成效，是近几年他一直关心和思索的问题，河南大学在这方面也进行了探索和实践。

即将迎来110周年校庆的河南大学，有着悠久的爱国主义传统。“在创新思政课的过程中，我们对校史中的爱国活动、爱国运动、抗日救国活动、马克思主义传播活动等红色基因进行重新梳理，发起了重走抗战办学路、重树抗战办学纪念碑、唱响校歌等活动，受到了青年学生的欢迎。”卢克平代表说。

在创新利用校史的同时，河南大学还将地方党史引入思政课程。学校与开封市委共建“焦裕禄精神研究院”，联合大别山干部学院等参与大别山精神研究，编撰《红色短剧选集》《河南榜样》等60余万字的实践教学教材，着力打造“红色中原”思政课，推动焦裕禄精神、红旗渠精神、大别山精神等红色基因融入时代新人血脉。自2019年开班以来，已有9000多名新生完成了“红色中原”特色思政课程学习。

在卢克平代表看来，仅仅将红色资源“搬上”课堂，还远远不够。要想取得入脑入心的效果，必须创新教学教育方法。学校各个学院结合专业特色打造了一批特色明显的思政课。音乐学院打造的《歌声中的党史》，通过“思政+音乐”的模式，将微党课与歌唱表演结合起来，受到学子们的欢迎；新闻与传播学院创排的大型音画剧诗《星空》，将“全国优秀教师”李芳的先进事迹搬上舞台，在河南巡演20余场并走进教育部进行汇报演出，在全国引起了较大的反响；在疫情防控期间，临床医学、中医学、生命科学学科在线上课程中，也涌现出一批优秀的思政课教学成果。

“历史是最好的老师。”卢克平代表表示，党史、国史、校史都是非常好的思政教材，高校要在创造性转化和创新性发展中打造具有自身特色的“红色思政课”，引导师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

（本报记者 王胜昔 尚杰）

(责编：宋晨、宋鹤立)

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