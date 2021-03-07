原标题：促进高等教育发展 实现科技自立自强

【知识界代表委员谈2035年远景目标】

质量是教育的生命线。锚定2035年建成教育强国的远景目标，实现从教育大国向教育强国的转变，关键在于建设高质量教育体系，加快推进教育现代化。

建设高质量教育体系要以坚持正确办学方向为前提。建设高质量教育体系的根本目的是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，在加快推进教育现代化的新征程中培养担当民族复兴大任的时代新人。只有坚持正确办学方向、不断提升办学质量，教育的基础性、先导性、全局性作用才会得到充分体现，教育才能为实现中华民族伟大复兴铸就坚强基石。

高质量的高等教育是实现国家高水平自立自强的战略支撑。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志，是孕育和激发创新活力的重要源泉。提高高等教育质量，关键在于增强高等教育的创新供给能力，不断培养高素质创新人才，不断贡献高质量创新成果，不断推动高水平国际交流合作。可以说，没有强大的高等教育体系，就没有国家科技自立自强。

在迈向世界一流大学前列的新征程上，清华大学将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持自强创新，奋力开拓学校发展新格局，为国家发展、民族复兴、人类文明进步作出新的更大贡献。

（本报记者尚文超、邓晖采访整理）

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