原标题：绝不允许打着教育旗号侵害群众利益

6日下午，习近平总书记在看望参加全国政协十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员，并参加联组会时指出，对群众反映强烈的突出问题，对打着教育旗号侵害群众利益的行为，要紧盯不放，坚决改到位、改彻底。

教育，一头连着经济社会发展、国家民族前途，一头连着每一个孩子的命运、每一个家庭的未来，是国之大计、党之大计。以习近平同志为核心的党中央始终把教育摆在优先发展的战略位置，强调“办好人民满意的教育”。党的十八大以来，通过推进教育改革，加快补齐教育短板，教育事业中国特色更加鲜明，教育现代化加速推进，教育方面人民群众获得感明显增强。

但是，目前教育领域仍然存在群众“急难愁盼”的短板和堵点，入园难入园贵、择校热、中小学生减负等人民群众反映强烈的突出问题尚未完全解决，“唯分数”“唯升学”等顽瘴痼疾仍需破除。近年来，一些机构和个人，为了谋取不正当利益，打着教育的旗号宣扬反教育的观点，“退费难”“卷钱跑路”等现象时有发生，既侵害群众利益，又破坏教育生态，对教育事业健康发展为祸甚巨。

志不求易，事不避难。人民殷殷期盼，就必须坚持问题导向，从群众最不满意的地方改起，从最薄弱的短板补起。弊端根深蒂固，就更要迎难而上，打硬仗、打持久战。

对于“一切向钱看”，丢掉了教育初心的情况，必须严督严查、紧盯不放，从严惩处、绝不手软。（记者胡浩）新华社北京3月6日电

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