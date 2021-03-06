原标题：天津大学党委书记李家俊：全员育人 构建“大思政”育人格局

新华网北京3月6日电 作为教育部“三全育人”综合改革试点单位之一，天津大学通过统筹推进“三全育人”“五育并举”人才培养综合改革，加快构建起“大思政”育人格局。全国人大代表、天津大学党委书记李家俊表示，“我们要通过这样一个全员参与、全校覆盖的改革，落实好立德树人根本任务。”

全国人大代表、天津大学党委书记李家俊

教师是落实立德树人根本任务的关键。为此，天津大学积极发挥思政课教师的主力军作用，带动全员落实好育人职责。为了站稳思政课堂主阵地，思政课教师们精心做好党史教育，锻造思政“金”课。程斯宇老师在党史课堂上手绘的红军四渡赤水、巧渡金沙江示意图，刷爆了天大师生的微博、朋友圈，将经典素材讲出了新意。由天津大学研发建设的思政课虚拟仿真教学实验，入选首批国家级虚拟仿真实验教学一流课程并走红网络，吸引十余所高校学生在线学习。据了解，天津大学全校推行“授课小组制”，由思政课教师和专业课教师、学工队伍、管理服务队伍共同组织研究型、互动式教学研讨。另外，天津大学还建有天津市研究生思政课协同创新中心。

“天津大学注重落实各岗位的育人工作职责，强化全员育人的责任意识。”李家俊介绍，天津大学通过推进分类评价体系建设，明确全员育人职责和工作标准，学校专门出台指导意见，力求破除“五唯”倾向，强化育人导向，引导广大教师将更多精力投入到教书育人工作上。

“人才培养是百年基业。”李家俊强调，“学校的管理服务人员是‘不上讲台的老师’，也是‘全员育人’的重要力量，明确全员责任，同向同行发力，才能够构建‘大思政’格局，真正培养具有‘家国情怀、全球视野、创新精神、实践能力’的卓越人才。”

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