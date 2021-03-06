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葛道凯：建议建立跨省流动学生教师编制统筹调剂机制

2021年03月06日09:02 | 来源：新华网
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原标题：葛道凯：建议建立跨省流动学生教师编制统筹调剂机制

　　全国人大代表、江苏省委教育工委书记、教育厅厅长葛道凯

　　新华网北京3月6日电 近年来，学龄儿童随父母跨省就读情况越来越普遍。大量随迁子女入学造成了生源流入省份教师紧缺，且按照国家以2012年底编制数为基数实行总量控制的要求，无法解决教师编制。如何解决这个问题？全国人大代表、江苏省委教育工委书记、教育厅厅长葛道凯建议，建立跨省流动学生教师编制统筹调剂机制。

　　葛道凯介绍，以江苏省为例，当前省外流入就读学生达104.28万，约占在校生的12.4%，根据我国现行中小学教师编制标准，应增核编制6.59万个。

　　葛道凯认为，当前的政策局限于各省份内适度弥补，不能从根本上解决问题。目前，全国中小学学籍管理平台已实现全国联网，各省相关学籍信息变更的操作均在学籍管理系统中直接进行，省与省之间学生流动均有据可查，为跨省统筹调剂中小学教师编制提供了测算依据。

　　葛道凯建议，建立跨省流动学生教师编制统筹调剂机制，根据各省份学生跨省学籍变动情况，将生源流出省份的富余编制调剂到生源流入省份，调增的编制专项用于补充中小学教师。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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