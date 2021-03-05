原标题：武汉大学发布今年赏樱攻略

2020年，受疫情影响，武汉大学未能像往年一样对公众开放校园，欣赏该校樱花盛开的华美景象。2021年3月4日武汉大学发布了2021年赏樱政策。

有限开放

6日至21日封闭管理 不接受社会团体预约

武汉大学表示，当前仍处于常态化疫情防控阶段，只能有限开放。樱花开放期间，校内局部区域实行封闭管控，封闭管控时间为3月6日至3月21日，每日封闭管控时段为7:00-19:00。校外人员通过学校指定渠道预约登记成功后，可进校赏樱，时段为工作日8:30-17:30、周末8:00-18:00。

其他时段仍按照常态化疫情防控要求实行校园封闭管理，校外人员须通过校内单位提交申请审批后方可进校。封闭管控期间，如因疫情防控要求调整有关校园管控措施，将另行发布通告。

自3月5日20:00起，社会公众可通过武汉大学官方网站、官方微信进入预约系统，填写姓名、身份证（或军官证、护照等有效证件）号、手机号等个人真实信息，对3日后的参观行程进行预约，这是社会公众入校赏樱的唯一途径。学校不接受社会团体预约。

工作日每天预约限额1万人，周末每天预约限额1.5万人。自3月8日起，实名免费预约成功的社会公众可经学校指定通道核验信息后进校赏樱。

赏樱导览

学校设立医护专场 进校需出示健康码

武汉大学称，樱花开放期间，将设立抗疫医护赏樱绿色通道。援鄂医护人员及省内抗疫医护人员可通过武汉大学官方网站、官方微信进入“抗疫医护赏樱绿色通道”登记，填写工作信息（医师护士资格证/执业证/工作证）、抗疫信息（援鄂/抗疫证书证明）等真实信息，对至少1日后的参观行程进行登记，可同时携带1至2名家属，须一并按要求做好信息登记。学校也接受援鄂及省内抗疫医疗队以团队名义来校赏樱，将安排专人对接服务。

3月6日至3月21日期间，登记成功的援鄂医护人员及省内抗疫医护人员可经学校指定通道核验信息后进校赏樱。学校在3月13日、14日设立抗疫医护赏樱专场，不接受其他社会公众预约。

据介绍，所有来校人员进校前需出示健康码/行程码、测温、佩戴口罩等，落实必要疫情防控措施。

学校在正门、茶港门、文澜门、附中门设置“预约游客通道”，其他校门禁止通行；在预约系统中提交的身份信息有效证件，是社会公众预约成功后核验入校的唯一凭证；进校时段中，预约游客可持有效身份证件，在“预约游客通道”验证预约信息后进校，随后，前行至鉴湖、珞珈山庄等二次核验点，在“预约游客通道”再次验证身份信息后，方可进入赏樱区域。本校师生员工可凭本人校园卡、工作证或学生证由“校内人员通道”出入校园及赏樱区域（实施关闭的校门除外）。校友可通过“校友信息系统”（详见武汉大学校友总会公众号）进行预约（至少提前1天），预约成功后持身份证（或护照、港澳台通行证）经“预约游客通道”核验后进校赏樱。

注意事项

社会车辆禁止入校 指定地点售卖饮料

武汉大学表示，樱花开放期间，社会机动车辆一律禁止入校。确需来校办理业务的，须由校内对口单位将事由、车辆信息等报保卫部审批后，由指定校门核验进校。共享单车、共享电动车、共享汽车一律禁止入校。校内授权机动车辆正常通行（实施关闭的校门除外）。

周末期间，所有机动车辆一律禁止进入校园赏樱区域（部分校门关闭方案和中心区域等重点路段交通管制方案由学校保卫部另行发布）。

樱花开放期间，校内指定地点将提供饮料售卖服务，并设置若干移动厕所。未经学校保卫部批准，任何组织、团体或个人不得在校内摆摊设点；不得张贴、悬挂和散发传单、广告；不得从事其他以营利为目的的活动。学校配合公安、城管部门对违反以上规定者依法进行处理。

针对校内教学、科研、办公楼（馆、室、所）和学生宿舍等场所，武汉大学表示，谢绝公众参观。学生食堂不提供公众就餐服务。未经宣传部、保卫部批准，校园空域内严禁放飞“低、慢、小”航空器。

武汉大学称，除学校指定的网络预约通道外，该校从未委托任何其他机构或个人提供预约或参观服务。请公众警惕任何形式的有偿服务行为（例如“免预约”入校、游览专车、收费导游等），以免上当受骗。此类不当行为造成的损失均与该校无关。 文/本报记者 屈畅 统筹/蒋朔

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