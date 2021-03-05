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中国青年报社“2021全国两会青年期待”调查显示 就业和教育最受期待

2021年03月05日08:37 | 来源：中国青年报
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原标题：就业和教育最受期待

今年是“十四五”开局之年，未来5年的发展规划和2035年的远景目标将在全国两会上讨论，都与青年发展息息相关。对于今年的全国两会，青年有哪些关切和期待？

在全国两会召开前夕，中国青年报社社会调查中心通过中青报全媒体平台、问卷网（wenjuan.com），进行了一项“2021全国两会青年期待”调查。调查显示，88.6%的受访者关注今年的全国两会，90后的关注度达到90.8%。就业和教育是受访青年期待度最高的两会议题。

调查从2月27日18时开始，截至3月3日18时，合计回收样本1723个。受访者平均年龄29岁。00后占21.6%，90后占48.0%，80后占20.1%。男性和女性各占50.0%。学历在初中及以下的占2.0%，高中/职高/中技占8.7%，大专、高职占18.3%，本科占62.5%，硕士占7.8%，博士占0.8%。

就业和教育是受访青年最期待议题

“两会是一年中非常重要的时间节点，这段时间大家都非常关注社会发展方方面面的问题。”在北京某事业单位工作的赵梅（化名）说，两会召开之前她就通过社交平台，关注了代表和委员们的言论，“有关于提高外卖骑手保障的，有关于增加护工岗位的，有关于乡村教师发展的，能够感受到代表委员们积极履职，为社会发展献计献策”。

“今年是‘十四五’规划的开局之年，也是我们党成立100周年。在这样的背景下，我对两会有更多关注。”在北京从事金融工作的蒲林表示，非常关注今年全国两会要讨论的“十四五”规划纲要，关注“十四五”开局之年经济社会发展目标的设定，“今年两会讨论的内容涉及未来5年乃至15年国家经济社会的发展，与每个人都息息相关”。

调查显示，88.6%的受访者关注今年的全国两会。交互分析发现，男性受访者对两会的关注度为90.8%，高于女性（86.4%）。在不同年龄段中，90后的关注度更高（90.8%），80后为87.5%，00后为83.8%。

某高校在读博士生刘强（化名）关注两会中的教育议题，他觉得现在教育公平的问题还很突出，“地区差异、城乡差异还很明显，教育资源的不平衡，会影响就业、婚恋等”。

2020届硕士毕业生小星（化名）目前仍在求职，感觉招聘平台比较多，就业信息也非常庞杂，对于在校生来说甄别招聘信息可能存在一定困难。对于今年的全国两会，她关注与保障就业相关的议题，“希望能有更加权威的招聘信息平台，节约求职成本，同时对招聘企业进行管理，降低求职者的受骗风险”。

“新冠肺炎疫情让我们对于公共卫生有了更多思考。”赵梅非常关心与疫情防控有关的议题，她期待着尽早恢复到疫情前的生活，“也会关注疫苗研发与注射、医疗资源的均衡分布等问题”。

数据显示，就业（58.0%）、教育（55.6%）和医疗（51.0%）是受访者期待度更高的两会议题。其他期待的方面还有：收入增长（42.9%）、养老（39.9%）、经济发展（35.3%）、创业（34.7%），以及整顿娱乐圈和网络乱像，让文化产业健康发展（31.6%）等。

对到2025年实现成长目标的信心度，受访者平均打出7.3分

“经历了2020年，我对未来更有信心。”蒲林期待，在不断发展的社会中，可以有更多实现自己价值的舞台，他希望有更多民生福祉方面的利好政策，促进高质量发展。

数据显示，67.2%的受访者确认在未来5年，自己有更多机会成长成才。交互分析发现，女性受访者这样认为的比例（69.6%）高于男性（64.8%）。在不同学历的受访者中，本科比例最高（72.2%），其次是硕士（70.1%）。

琳琳（化名）是汉语国际教育专业大三学生，她给自己列出了未来5年的目标：成为国际汉语教师、考研或者考公务员、坚持做公益，她希望可以在推广中国文化的路上坚持下去，“我喜欢传统文化艺术，正在学习古筝和双节棍，希望可以通过自己的努力，让更多人看到中国文化的美妙”。

提及自己的目标，琳琳觉得有压力更有动力，她坚信通过脚踏实地的努力，会在未来有更多的选择空间。

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个5年。调查中，对于到2025年实现自己的成长目标，受访者的信心度打分平均达到7.3分，12.7%的受访者打出了满分10分。

“在这5年里，我也将迎来自己的而立之年。国家的发展蓝图与个人密切相关。”赵梅期待在未来5年社会更加和谐、城市更加宜居，自己可以更加从容地迎接30岁的人生，“期待年轻人可以没有后顾之忧地为理想生活奋斗。在住房上能出台更多保障性措施，租房也可以住得安心。在养老上有更多社会力量参与进来，养老产业更加多元，让青年在养老上少些担忧”。

中青报·中青网记者 孙山 见习记者 王志伟 来源：中国青年报

(责编：宋晨、宋鹤立)

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