原标题：在全港学校推进国安教育刻不容缓

据新华社香港3月3日电（记者张雅诗）香港特区政府积极在全港中小学推进国家安全教育，并于2月初公布课程框架，但遇到反对派非议和阻挠。香港教育界人士认为，香港必须尽快在学校落实国家安全相关教育，提升学生的国家安全意识，阻止反对势力继续荼毒学生，为香港社会带来长期繁荣稳定。

香港教育工作者联会副主席邓飞表示，反对派和西方反华势力对国家安全教育的非议，恰恰证明了推动国安教育的正确性和必要性。因为香港成功落实国家安全教育，就意味着反对派长期对青少年肆无忌惮政治洗脑的“好日子”一去不返，不能再将香港作为反华桥头堡。

“反对派抵制本应该有的国民教育、国情教育，毒害一代又一代香港青年，使他们国家意识变得非常淡漠。”邓飞说，反对派和西方反华势力长期用所谓的“普世价值”，消除香港青少年本来应有的国家民族观念，因此香港推进国家安全教育刻不容缓。

今年2月，特区政府教育局向全港学校发出通告，就维护国家安全提供学校行政及教育指引，并公布国家安全教育在学校课程的推行模式及相关的学与教资源，协助学校落实相关措施，以维护安全有序的校园学习环境，以及推展国家安全教育。

香港教育政策关注社主席张民炳表示，该项指引公布后，即被反对派的政治及教育组织以惯常的伎俩丑化和攻击，被污蔑为“控制学生思想”“打压言论自由”“政治白色恐怖”等，煽惑中小学、大学相关人士抗拒和排斥国安教育。

“种种事例显示，推动香港国安法的相关教育是当务之急的公共事务。”张民炳说，未来特区政府必须通过学校教育使青少年正确无误地认识和履行身为中国公民的义务和责任，包括自觉维护国土完整、国家安全和尊严等。同学们需要清楚掌握国家与香港特别行政区的宪制和血缘关系，能够辨别并摒弃分裂国家的言行。

资助小学校长会名誉主席张勇邦表示，国家安全教育是国民教育的一个重要支柱，有必要在学校推动。向学生讲授有关国家安全的知识是理所当然的事，他批评反对派将它描绘成为不合理。

张勇邦认为，这次特区政府在全港学校推进国家安全教育是一个切入点。通过实施国家安全教育，也能推动国民教育。“学生有了国家观念、国民身份的认同，自然会重视国家安全。”张勇邦说。

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