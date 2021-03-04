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昌平区：优化升级 促进教育优质均衡发展

2021年03月04日08:54 | 来源：北京青年报
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原标题：昌平区：优化升级 促进教育优质均衡发展

“十三五”期间，昌平努力构建以全面贯彻党的教育方针，全面深化各项教育改革、全面提升教育治理体系和能力现代化水平、全面提高各级各类教育质量为主线，以适龄儿童少年核心素养提升为特色的“四全一特”教育改革新模式，创建首都教育发展新兴区。

多方式扩大优质资源

满足群众教育需求

引进名校名园、推进学区制管理集团化办学改革……近五年来，昌平通过多种方式扩大优质资源辐射范围，让更多孩子在家门口就能“上好学”。

“十三五”以来，昌平区每年安排1亿元左右资金支持名校名园建设发展，引进名校名园17所，累计引进名校名园达26所，在5个发展新区中数量最多。

在引进名校名园的同时，昌平区还培育区内名校名园11所，昌平一中、昌平二中成为北京市品牌学校，市级示范幼儿园由5所增加到8所，昌平职业学校成为国家中等职业教育改革发展示范校。优质教育资源供给大幅提升，越来越多的师生享受到更丰富、更高端的教育资源。

加快建设扩增学位

保证适龄儿童“有学上”

学前教育普惠水平进一步提升，认定普惠性幼儿园、办园点109个，增加普惠性学位2.8万个，普惠率从74%提高到89%。新建、改扩建幼儿园2所，接收教育配套幼儿园30所，增加学前教育学位10320个，在园幼儿由2.6万增至5.62万。义务教育学位扩增取得积极成效，新建、改扩建学校5所，接收教育配套学校11所，增加中小学学位1.8万个，小学和初中就近入学率保持在99%以上。

打造教育高地

努力实现“回天有教”

昌平区累计投入28.01亿元，用于回天地区教育基础设施建设、人才队伍培养、学生活动交流等。完成建设项目15个，新增学位6060个。补充义务教育学位6900个，做到适龄儿童接受义务教育“应上尽上”。回天地区普惠率从67.6%达到89%，提高了21.4个百分点。转普后，幼儿园保教费由原来的每月最高6800元降到每月不超过750元，有效解决“入园难”“入园贵”问题。

全力推进产教融合

职业教育全国领先

在职业教育方面，昌平职业学校办学质量全国领先，先后被评为全国教育系统先进单位、全国职业教育先进单位、全国中等职业学校德育工作先进集体、全国学生管理50强。

2019年，昌平以北京市中职学校排名第一的成绩，顺利进入北京市12所特色高水平职业院校建设行列，并不断创新人才培养模式。与京东、百度、宝马、美团等知名企业共建10个工程师学院；与北京城市学院合作开展“3+2”五年一贯制人才培养。据悉，学生就业率100%，对口就业率96.2%，知名大企业就业率达到75%。

智慧教育成效显著

教育信息化建设全市领先

昌平区完成100所学校有线网的升级改造和126所学校的无线网络全覆盖。完成教育科研、教育资源库、督导调研、教师云盘、网络应用登记等11个应用建设。推进区“虚拟学校”建设项目，“虚拟学校”注册教学班2857个，累计为6.9万名师生提供了智能化、移动化、个性化的优质教育服务。

昌平信息化改革走在全市前列，疫情期间，全区350余名教师的442个线上资源面向全市推广，清华附小昌平学校的112节直播课在中央教育台面向全国播出。

深化教育综合改革

提高群众满意度

“十四五”期间，昌平将以保障基本民生需求为出发点，以深化教育综合改革为突破口，以提高育人质量和群众满意度为主要目标，确保“十四五”开好局、起好步。2025年，力争公办园在园幼儿占比达到50%；续建、新建中小学、幼儿园35项，累计投资49.075亿元；在回天地区新建学校（幼儿园）16所、接收小区配套7个，提供学位18420个（中小学学位14550、幼儿园学位3870个）；引进一零一学校等一批名校分校，确保清华附中昌平学校、人大附中昌平学校二期等名校建成投用；培养10名特级校长、55名特级教师、30-40名市级学科带头人、180名市级骨干教师，不断提高研究生学历教师占专任教师比例。

为扩大优质教育资源数量，满足群众对优质教育的需求，“十四五”时期，昌平区还将继续开展学区制管理集团化办学改革，按照“成熟一个、推进一个，启动一个、见效一个”的原则，促进4个学区和4个教育集团稳步发展，做大做强北师大昌平基础教育集团，在改革覆盖率48%的基础上，在未来科学城、沙河等地建立新学区，2-3年内实现学区、教育集团全覆盖。本版文/王丽梅

教育官员说

全力打造教育强区

王建（北京市昌平区委教育工委书记、区教委主任）

“十四五”时期，昌平区将建设高质量教育体系，从优化资源布局、打造完善教育体系、形成特色评价机制、推动“互联网+教育”等方面着力，推进昌平教育改革发展，构建分类发展、全面提升的教育事业发展新格局。

昌平区可以分为城镇、回天、山区三类地区，三类地区教育发展基础、地域特点、家长期望等因素各不相同，教育发展目标、发展模式和亟须解决的突出问题也不尽相同，我们将着力形成分类发展、各有侧重、全面提升的教育事业发展新格局。根据地域教育特色，将以职业教育和社区教育为依托，充分利用互联网、大数据手段，打破时空界限和教育对象的限制，为每个有学习需求的居民提供便利的、内容丰富而优质的学习平台，形成人人、时时、处处可学的畅通便捷、更加完善的终身学习体系。

此外，借助教育信息化优势，推动“互联网+教育”，积极探索面向未来的人才培养新模式。进一步鼓励基层学校创新，打造面向未来的育人模式，结合昌平区建设国际一流科教新区的定位，逐步建立“互联网+教育”的领先优势，为打造信息时代具有首都特色的“互联网+教育”公共服务体系做出有益探索。供图/北京市昌平区教育委员会

(责编：宋晨、宋鹤立)

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