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海淀区：建设高水平均衡化教育强区

2021年03月04日08:42 | 来源：北京青年报
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原标题：海淀区：建设高水平均衡化教育强区

作为京城传统教育大区，“十三五”期间，海淀区中小学幼儿园在校生五年间增幅15%，办学规模占北京市五分之一并持续扩大，位居全市16区之首；扩大优质教育资源覆盖面、以学区制改革促进基础教育的优质均衡发展，居民在家门口上好学的愿望不断得以实现；大力发展素质教育，“立德树人”根本任务得到全面落实……

到2022年，预计新增学位1.8万余个、完善普惠性学前教育、继续推进学区制改革……“十四五”时期的未来五年，海淀区将进一步实现教育公平、优质、均衡、特色发展，建设高质量教育体系，真正做到为党育人，为国育才。

多举措解决入学难

大力保障学位供给

五年来，海淀区委教工委、区教委结合“十三五”教育改革与发展规划的重点要求，加强顶层设计，稳步推进各项改革举措，推动教育公平。

“十三五”期间，海淀区顺利完成34个基本建设项目，通过“新建改扩建”新增中小学学位14080个；学前教育坚持“公益普惠”，海淀区教委通过新建小区配套园、改扩建、以租代建、探索合作办园、中小学附设幼儿班等形式大力发展普惠性幼儿园，“十三五”期间共增加2.8万个学前学位，其中普惠性学位增加1.64万个，普惠性学前教育资源覆盖率达到92%，极大缓解了学前学位不足引发的“入园难”问题。

2020年，面对入学紧张，海淀教育系统完成小学入学3.4万人，初中入学2.5万人。扩增普高招生1900人，增加职技类学校录取人数1000多人。应对史上最难考试季，顺利完成疫情下1600余个考场、2.9万人的中高考组织保障工作，实现招生考试工作“保安全、保稳定、保学位、保改革”任务目标。

海淀始终在千方百计保障学位供给，持续扩大优质教育覆盖。2020年，海淀圆满完成第三期学前教育三年行动计划，扩增幼儿园学位9300个，三年来共计增加学前学位2.43万个。

据了解，“十四五”期间，海淀计划将实施基建项目50余个，预计完成建设总规模106平方米，总计可新增中小学及学前学位近4万个。其中，20余个项目将在2021和2023年完工，预计可新增学位1.8万余个。

以学区改革为切入点

稳步推进教育集团化

近年来，海淀不断在北部引入优质资源，为和平小学加挂“北京市海淀区教育科学研究院未来实验小学”校牌，引入十一学校，育英学校，中关村一、二、三小到北部办学，推进部分中学开办小学部。

按照“筑巢引凤、南北同步”的思路，海淀持续扩大北部地区优质教育规模。目前，已有清华附中、中关村三小等9所优质学校在北部办有12所分校。到2022年年底，北部地区将建设完成高标准建设的22个中小学、幼儿园配套设施，新增中小学学位9120个、学前学位6060个。

在学区制改革方面，海淀区形成政府主导、学区统筹、社会参与、学校共建的教育治理新模式，区域内统筹各类教育资源、推进资源共享。学区制的成功经验，被评为全国促进义务教育均衡发展典型案例。

同时，海淀区还细化实施“六年一学位”政策，积极探索“单校划片和多校划片”相结合的入学方式，逐年提出政策预警，强化预期引导，确保教育招生平稳有序进行。如今，海淀区稳步推进教育集团、对口直升等办学模式创新，以名校为核心扩大优质教育资源覆盖面，支持全区36所学校开展教育集团化办学实践，新增13对九年一贯对口直升机制学校。五年来，新增27所学校（校址）全部纳入教育集团管理，全区纳入教育集团的中小学校（校址）已达到131所，从而带动了一大批薄弱校转型发展、新建校高起点发展。数据显示，2020年，海淀区中小学生在优质校就读比例超过90%，努力办好人民满意的教育。

而未来五年，海淀将高质量完成“十四五”教育发展规划编制工作，出台《海淀教育现代化2035》。持续扩大办学空间，计划增加小学学位3000个，中学学位1000个。在北部地区完成8个幼儿园、中小学建设，预计增加建筑面积7万平方米。

培养拔尖创新人才

素质教育百花齐放

实际上，人才建设是持续擦亮海淀教育“金名片”的关键手段。“十三五”期间，海淀区实施卓越人才培育计划，加强名校长、名师队伍建设，为初任期、发展期、成熟期、教育家型的书记校长分别搭建不同的成长平台，涌现出李希贵等一批全国知名的基础教育名校长和名教师。深化教育人才储备库改革，目前在库人员719人，累计将近千名教育急需人才纳入储备库。

过去五年，海淀区大力发展素质教育，促进德育、智育、体育、美育和劳动教育有机融合、协调发展，建立和完善全员、全程、全方位育人的德育工作格局，构建学校、家庭、社会三位一体全员育人体系。

目前，海淀区是全国第一个全国青少年校园足球综合试验区，创建区级校园足球实验学校90所；组建了海淀区中小学冰雪运动联盟，建立了“冰雪运动试点学校”50所；创建了27所北京市中小学科技教育示范学校、19个北京市学生金鹏科技团、37个北京市学生金帆艺术团。

2020年，海淀区成功入选普通高中新课程新教材实施国家级示范区，人大附中、一零一中学、十一学校成为国家级示范校，为引领后十年的教育发展奠定了基础。首创学科督导，在全国率先开展中小学生身心健康专项督导，海淀区成为全国中小学校责任督学挂牌督导创新区。

此外，海淀区发挥科技创新优势，成立了互联网教育研究院，打造“互联网+教育”产业发展联盟，被教育部确定为“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验区。

文并图/北京市海淀区教育委员会

教育官员说

培养创新人才 为国家重大战略服务

——王方（北京市海淀区委教育工委副书记、区教委主任）

近年来，海淀区在保证学校依法依规办学前提下，放管结合，鼓励创新，激发活力，通过优化管理体制、充分授权赋权、实施多元评价、建强教师队伍等方式，系统性保障并激发学校办学活力，形成师生才智充分涌流、学校活力竞相迸发的良好局面，推动基础教育公平发展和质量提升。

“十三五”期间，海淀区推进学区制改革、集团化办学，激发学校发展活力；以综合改革项目引领，探索学校自主发展、自主提升新机制；充分赋予学校办学自主权，保障学校主体地位，为学校创设宽松环境；实施多元评价，发挥导向作用，激发学校发展内生动力。

“十四五”期间，海淀区将继续提高教育现代化水平，进一步激发学校办学活力，建设高水平均衡化教育强区。通过目标引领和机制建设，为每一所成员学校找到自身发展的突破点，实现“一校一特色”。充分赋予学校办学自主权，保障学校主体地位，为学校创设宽松环境。用更加丰富、更加多元的评价方式，激发学校发展的内生动力。

未来五年，海淀区将继续推进学区制改革，进一步加强对集团化办学的规范管理，加快构建现代教育治理体系，进一步提升教育治理能力，助力海淀教育高质量发展。最重要的是，充分发挥海淀教育得天独厚的资源优势，大力培养学生的科学精神和创新能力，加强拔尖创新人才培养，为国家的重大战略服务。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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