人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

西城区：瞄准优质均衡 迈向教育新“高地”

2021年03月04日08:41 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：西城区：瞄准优质均衡 迈向教育新“高地”

西城区积极参与“老校长下乡”项目，选派6名老校长到河北和密云等地区开展帮扶

西城区积极开展冰雪运动进校园

西城区以区域教研引领和助推“双新”实施发展

西城区历来是北京优质教育资源的“集中地”。“十三五”期间，本着“努力实现办好每一所学校、教好每一名学生，让每一个孩子都有人生出彩的机会”的理念，西城教育谱写了一曲均衡发展、内涵突出、环境优化、素质推进的“高歌”。

“十四五”开局，西城教育正大踏步地迈向新“高地”，提出巩固“教育高原”、打造“教育高峰”的新目标，而优质、公平、创新、开放将是未来“教育高峰”上四枚最璀璨的明珠。

强化资源辐射

提升人才水平

巩固“教育高原”的根本在于“优质”与“公平”。西城教育强化优质教育资源辐射作用，教育集团规模扩大到19个，涉及82所中小学幼儿园，占辖区内中小学总数的82.8%。

“十三五”期间，西城教育聚焦内涵发展和教育质量，为学生提供丰富的体验、合作、探究类学习活动，教育质量位居全市前列。

优质的教育离不开高素质的教师团队。西城干部教师爱生敬业，业务能力强，人才队伍综合素质优。“十三五”期间，在北京市举办的班主任、小学教师、初中教师、高中教师基本功大赛中，西城区教师的获奖率和一等奖获得比例均居全市首位。

西城“教育高原”的优质还体现在素质教育成果上。“十三五”期间，西城区中小学科技、文体活动丰富，拥有13个金鹏科技团，占全市的17%；有25个金帆艺术团，占全市的21%；北京青少年科技创新大赛一等奖32个，全市第一，约占全市1/3；阳光少年艺术团占全市的1/3；国家级体育传统校5所，市级体育传统校22所。“十四五”时期，西城区着眼素质教育，五育并举。坚持健康第一的教育理念，确保“每天一节体育课”。将劳动教育纳入全面培养的教育体系，明确不同学段、不同年级劳动教育的目标和要求。

深化集团办学

扩大学位供给

“十三五”期间，西城区通过深化教育集团办学、实施学区制等措施，均衡、精细配置优质资源，健全完善保障机制，努力实现办好每一所学校、教好每一名学生，让每一个孩子都有人生出彩的机会。

同时，高度注重特色学校发展，积极扶持和帮助女子教育、美术教育、民族教育、外语教育等特色学校，致力于每一所学校有思想、有品位、有活力，不断追求卓越，特色学校和精品学校联盟持续深化，充分满足群众不同需求，社会满意度不断提升。

此外，“十三五”期间，西城还不断加大对教育的投入，提升学前教育保障能力，从教育供给这个基本问题上，提升教育公平。据统计，西城通过实施学区提升计划，统筹增加学前教育和义务教育学位，新增幼儿园7所、学前学位10600余个。义务教育阶段新增学位48800余个。

在教育公平上，西城教育人有不懈的追求，因为这关乎人民群众最根本的诉求。“十四五”期间，西城将陆续完成40个工程建设、教育直属单位用房腾退、区内资源腾退等项目，力争新增学位20700个，其中小学学位17100个，中学学位2800个，学前学位800个。

推进“双新”建设

瞄准优质均衡发展

如何将西城教育打造成“教育高峰”，创新与开放至关重要。创新意味着有思路、有勇气、有方法，敢于尝试他人没有走过的路径。

这种勇气，西城教育从不缺少。西城区“十四五”规划提出，未来将打造改革创新示范区，促进课程建设新发展，即“以推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设为契机，以新中高考改革为动力，实施课程建设示范工程，深入推进‘双新’建设，指导学校整体设置有特色的学校课程体系”。

据了解，所谓“双新”是指新教材和新课程。2020年7月，西城区成为全国首批“普通高中新课程新教材示范区”之一。通过示范区建设将促进西城学生全面而有个性发展，促进教师高素质专业化发展，促进学校多样化特色发展，最终实现西城教育高端优质均衡发展。

作为首都功能核心区，西城区“为国育人、为党育才”的责任义不容辞，在“十四五”期间，特别是2021年，西城区将实施包括课程育人示范工程、学科教学示范工程、学生发展指导示范工程、教研指导示范工程、网络课程资源建设工程在内的“五大示范工程”；设立“思想政治课落实立德树人根本任务策略、路径与方法”的区级重点研究课题，建立思想政治课的标准；组建区级涵盖高中所有学科的“学科育人研究小组”，通过教育科研项目引导，建设学科育人资源包，让社会主义核心价值观内化到学生的精神世界中。

加强对外交流

打造“教育高峰”

“风物长宜放眼量”，教育的发展更需要用开放的心态与眼界去看待。为了加强开放的姿态，打造“教育高峰”，“十四五”期间西城教育将加强和巩固原有的优秀教育交流活动和项目，发展和促进与大国、周边国家、新建交国家和“一带一路”沿线国家的友好校间交流活动，加深中外青少年交流，建成一批交流活动精品，推动优秀的教育对外交流活动有序开展。

此外，西城教育还将围绕《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》，做好国际化教育基地和国际学校的建设工作，提升西城教育对外开放的影响力和西城教育的国际知名度，更好地服务国际交往中心功能建设，全面提升教育对外开放工作水平。

文并图/北京市西城区教育委员会

教育官员说

坚持办好每一所学校

做有温度的教育

——王攀（北京市西城区委教育工委副书记、区教委主任）

2021年，将以庆祝建党一百周年和迎冬奥两件大事为契机，坚持五育并举，落实体育、美育和劳动教育等系列改革文件要求，让孩子们健康快乐，全面发展。聚焦“七有”“五性”要求，有效保障群众“学有所教”，持续增强人民群众的教育获得感和满意度。西城区将进一步推进解决学位供给问题，包括坚持重点统筹、分学区施策、精准推进、科学调节的原则，做好学龄人口预测，准确研判入学形势，优化教育资源配置，加大学位供给力度。

未来，西城区将进一步完善学位保障专班工作机制，完善调度机制、资源统筹机制、审批协调机制、监管验收机制，调动全区各单位、街道排查可利用资源，优先选取容积率低的项目用于教育；优先扩充入学需求集中学区的学位；梳理校园功能，拆除非必要设施，还建学生活动空间。

通过以上方式，西城区力争增加义务教育学位12000个。在德胜、广外等学区打造多类型的新优质校，有效增加人口集中学区的优质学位资源。

根据西城区“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的目标，将推进教育现代化，坚持以改革创新为动力，以优质均衡发展为主线，以建设高质量教育体系为目标，坚持“办好每一所学校、教好每一名学生、成就每一位教师”，巩固“教育高原”，打造“教育高峰”，做“有温度”的教育。

(责编：宋晨、宋鹤立)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部