原标题：西城区：瞄准优质均衡 迈向教育新“高地”

西城区积极参与“老校长下乡”项目，选派6名老校长到河北和密云等地区开展帮扶

西城区积极开展冰雪运动进校园

西城区以区域教研引领和助推“双新”实施发展

西城区历来是北京优质教育资源的“集中地”。“十三五”期间，本着“努力实现办好每一所学校、教好每一名学生，让每一个孩子都有人生出彩的机会”的理念，西城教育谱写了一曲均衡发展、内涵突出、环境优化、素质推进的“高歌”。

“十四五”开局，西城教育正大踏步地迈向新“高地”，提出巩固“教育高原”、打造“教育高峰”的新目标，而优质、公平、创新、开放将是未来“教育高峰”上四枚最璀璨的明珠。

强化资源辐射

提升人才水平

巩固“教育高原”的根本在于“优质”与“公平”。西城教育强化优质教育资源辐射作用，教育集团规模扩大到19个，涉及82所中小学幼儿园，占辖区内中小学总数的82.8%。

“十三五”期间，西城教育聚焦内涵发展和教育质量，为学生提供丰富的体验、合作、探究类学习活动，教育质量位居全市前列。

优质的教育离不开高素质的教师团队。西城干部教师爱生敬业，业务能力强，人才队伍综合素质优。“十三五”期间，在北京市举办的班主任、小学教师、初中教师、高中教师基本功大赛中，西城区教师的获奖率和一等奖获得比例均居全市首位。

西城“教育高原”的优质还体现在素质教育成果上。“十三五”期间，西城区中小学科技、文体活动丰富，拥有13个金鹏科技团，占全市的17%；有25个金帆艺术团，占全市的21%；北京青少年科技创新大赛一等奖32个，全市第一，约占全市1/3；阳光少年艺术团占全市的1/3；国家级体育传统校5所，市级体育传统校22所。“十四五”时期，西城区着眼素质教育，五育并举。坚持健康第一的教育理念，确保“每天一节体育课”。将劳动教育纳入全面培养的教育体系，明确不同学段、不同年级劳动教育的目标和要求。

深化集团办学

扩大学位供给

“十三五”期间，西城区通过深化教育集团办学、实施学区制等措施，均衡、精细配置优质资源，健全完善保障机制，努力实现办好每一所学校、教好每一名学生，让每一个孩子都有人生出彩的机会。

同时，高度注重特色学校发展，积极扶持和帮助女子教育、美术教育、民族教育、外语教育等特色学校，致力于每一所学校有思想、有品位、有活力，不断追求卓越，特色学校和精品学校联盟持续深化，充分满足群众不同需求，社会满意度不断提升。

此外，“十三五”期间，西城还不断加大对教育的投入，提升学前教育保障能力，从教育供给这个基本问题上，提升教育公平。据统计，西城通过实施学区提升计划，统筹增加学前教育和义务教育学位，新增幼儿园7所、学前学位10600余个。义务教育阶段新增学位48800余个。

在教育公平上，西城教育人有不懈的追求，因为这关乎人民群众最根本的诉求。“十四五”期间，西城将陆续完成40个工程建设、教育直属单位用房腾退、区内资源腾退等项目，力争新增学位20700个，其中小学学位17100个，中学学位2800个，学前学位800个。

推进“双新”建设

瞄准优质均衡发展

如何将西城教育打造成“教育高峰”，创新与开放至关重要。创新意味着有思路、有勇气、有方法，敢于尝试他人没有走过的路径。

这种勇气，西城教育从不缺少。西城区“十四五”规划提出，未来将打造改革创新示范区，促进课程建设新发展，即“以推进普通高中新课程新教材实施国家级示范区建设为契机，以新中高考改革为动力，实施课程建设示范工程，深入推进‘双新’建设，指导学校整体设置有特色的学校课程体系”。

据了解，所谓“双新”是指新教材和新课程。2020年7月，西城区成为全国首批“普通高中新课程新教材示范区”之一。通过示范区建设将促进西城学生全面而有个性发展，促进教师高素质专业化发展，促进学校多样化特色发展，最终实现西城教育高端优质均衡发展。

作为首都功能核心区，西城区“为国育人、为党育才”的责任义不容辞，在“十四五”期间，特别是2021年，西城区将实施包括课程育人示范工程、学科教学示范工程、学生发展指导示范工程、教研指导示范工程、网络课程资源建设工程在内的“五大示范工程”；设立“思想政治课落实立德树人根本任务策略、路径与方法”的区级重点研究课题，建立思想政治课的标准；组建区级涵盖高中所有学科的“学科育人研究小组”，通过教育科研项目引导，建设学科育人资源包，让社会主义核心价值观内化到学生的精神世界中。

加强对外交流

打造“教育高峰”

“风物长宜放眼量”，教育的发展更需要用开放的心态与眼界去看待。为了加强开放的姿态，打造“教育高峰”，“十四五”期间西城教育将加强和巩固原有的优秀教育交流活动和项目，发展和促进与大国、周边国家、新建交国家和“一带一路”沿线国家的友好校间交流活动，加深中外青少年交流，建成一批交流活动精品，推动优秀的教育对外交流活动有序开展。

此外，西城教育还将围绕《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》，做好国际化教育基地和国际学校的建设工作，提升西城教育对外开放的影响力和西城教育的国际知名度，更好地服务国际交往中心功能建设，全面提升教育对外开放工作水平。

文并图/北京市西城区教育委员会

教育官员说

坚持办好每一所学校

做有温度的教育

——王攀（北京市西城区委教育工委副书记、区教委主任）

2021年，将以庆祝建党一百周年和迎冬奥两件大事为契机，坚持五育并举，落实体育、美育和劳动教育等系列改革文件要求，让孩子们健康快乐，全面发展。聚焦“七有”“五性”要求，有效保障群众“学有所教”，持续增强人民群众的教育获得感和满意度。西城区将进一步推进解决学位供给问题，包括坚持重点统筹、分学区施策、精准推进、科学调节的原则，做好学龄人口预测，准确研判入学形势，优化教育资源配置，加大学位供给力度。

未来，西城区将进一步完善学位保障专班工作机制，完善调度机制、资源统筹机制、审批协调机制、监管验收机制，调动全区各单位、街道排查可利用资源，优先选取容积率低的项目用于教育；优先扩充入学需求集中学区的学位；梳理校园功能，拆除非必要设施，还建学生活动空间。

通过以上方式，西城区力争增加义务教育学位12000个。在德胜、广外等学区打造多类型的新优质校，有效增加人口集中学区的优质学位资源。

根据西城区“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的目标，将推进教育现代化，坚持以改革创新为动力，以优质均衡发展为主线，以建设高质量教育体系为目标，坚持“办好每一所学校、教好每一名学生、成就每一位教师”，巩固“教育高原”，打造“教育高峰”，做“有温度”的教育。

(责编：宋晨、宋鹤立)