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东城区：以“东城品格”领跑教育新生态

2021年03月04日08:40 | 来源：北京青年报
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原标题：东城区：以“东城品格”领跑教育新生态

近年来，一说起东城教育，最让人津津乐道的就是其作为教育高质量发展的“领跑者”所作的一系列改革。“十三五”期间，东城教育打造了无数闪闪发光的金名片。

今年，是“十四五”开局之年。站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，东城教育将坚持党对教育工作的全面领导，聚焦高质量发展，着力实施“教育质量与队伍质量”双提升三年行动计划，紧紧围绕全面落实立德树人根本任务、持续推进教育优质发展、建设“全国智慧教育示范区”、大力发展素质教育促进学生全面发展、培养高素质专业化优秀人才五大任务，成为实现教育高质量发展的“领跑者”。

全面落实立德树人

打造“东城品格”之“魂”

德育，是教育的思想基础，是学校教育的“道”与“魂”。“十三五”期间，东城教育全面落实立德树人根本任务，以德育为先导内化为机制，并贯穿学科持续浸润学生心灵。

“在抗疫过程中，火神山医院护士吴亚玲突然接到母亲离世的消息，她面朝家乡的方向深深地鞠躬送别母亲，随后继续投入紧张的抗疫工作中。你怎么看待她的行为？”这是2020年11月17日，北京市第五中学初中道德与法治课堂上的一个片段。

当老师抛出这个问题时，一位学生回答：“这位护士的行为体现出‘舍小家为大家’的家国情怀，她在抗疫前线救治病人是为了国家利益，‘国家好，大家才会好’。”

立德树人教育理念不仅落实在校园中，还体现在学生的家庭生活中。东城成为首个“北京市家校社协同育人示范性实践研究区”，家校社协同育人实现了新跨越，夯实了三全育人格局。未来五年，东城将继续落实立德树人，打造“东城品格”之魂。

优质教育均衡发展

支撑“东城品格”之“脊”

东城作为教育均衡发展的“试验田”，从“十三五”到“十四五”，由“均衡”向“高质”逐步发展，成为支撑起“东城品格”的脊梁。多年来，通过“学区制”“集团化”实践，东城区打造了七大教育集团，优质教育基本实现全覆盖。校际壁垒打通后，“十四五”期间，东城将进一步优化教育生态，不断提升学生的实际获得感。未来，东城将建设市级新课程新教材示范区，不断丰富学校优质课程供给，持续提升学校课程整体建设能力。此外，还将积极探索和完善拔尖创新人才培养模式，持续推进“东城区青少年科技后备人才拔尖培养计划”，打造“强基计划”配套课程。在课堂质量提升上，围绕“上好每一节课”目标，落实“每一节课都优质”的要求，促进课堂教学质量再上新台阶。

构建智慧教育框架

架起“东城品格”之“翼”

随着数字技术的深度发展，“教育+信息技术”的应用，在东城区教育领域也日渐风生水起。

五年来，东城从顶层设计上，启动了“1+7+N”的智慧教育建设总体框架，“数据大脑”初步形成“一校一档”“一师一档”“一生一档”汇聚整合。在这样的框架下，新课程网络教与学方式变革得以推进，层出不穷的翻转课堂、微课程教学让学生的学习方式更加多样化。

未来五年，东城将建成一个数据大脑和七项示范工程，完善教育资源新供给，形成智慧教育新生态，打造智慧教育未来学校。

“十四五”期间，东城教育人将持续推进“全国智慧教育示范区”建设，构建新型教育生态，为“东城品格”插上数字化翅膀。

发展素质教育

构筑“东城品格”之“本”

发展素质教育，为学生终身成长奠基，一直是东城教育的强项，也是构筑“东城品格”的源头与根本。

五年来，东城区通过“学院制”改革，使学生素养得到跨步式提升。在运行机制上，专业学院由4个发展到8个，课程基地达到46个，形成了“1+N+8+X”的运行模式。其中，科技学院构架金字塔型四级课程体系，形成由普惠到尖端人才培养梯队；文艺学院课程跨多学科、触多技能的课程设置，提升了学生文艺素养；国际教育学院建立了国际教育课程核心素养模型；体质健康学院课程在培养运动兴趣、学习体育技能、传递体育精神上成效显著；法治学院通过普法讲堂、旁听庭审等形式培养了学生的法治意识；社会实践学院融通系统内外资源，探索实践育人的有效路径；媒介素养学院明确了小学普及、中学拓展、高中提升的三阶段教育内容；信息素养学院引导学生探索人工智能技术领域的新知识。在学院课程上，数量增至近500门，覆盖率达到100%，为青少年个性发展、自主选择提供了课程给养。

加强教师队伍建设

汇聚“东城品格”之“能”

师资是教育发展的“动力”，教师队伍能力的提升，将为教育的持续向前发展提供能量。因此，打造“东城品格”必不可少的一环，就是对教师队伍的培养建设。

“十三五”期间，东城首次入轨推行校长职级制，头雁作用逐渐显现，双名工程梯次推进，四名工程接续落位，区管校聘优秀干部教师跨校轮岗交流人数已突破2万人次。

未来五年，在教师队伍培养上，将实施“教师专业提升计划”，制定区校两级青年教师、骨干教师、班主任成长专业培训方案；到2023年，基本实现中青年教师的全覆盖轮训。此外，还将推进百位院士进校园计划，三年邀请100位左右科学家、院士、学者进校园，对接重点学科，指导干部师生，培养拔尖创新人才。

文并图/中共北京市东城区委教育工作委员会、北京市东城区教育委员会

教育官员说

凝心聚力 开启东城教育高质量发展的新征程

——周林（东城区委教育工委副书记、区教委副主任）

在“十三五”收官，“十四五”起航之际，站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，每一个东城教育人都将振奋精神、奋发有为，推动东城教育实现新跨越，开启东城教育高质量发展新征程。

首先，东城将坚持全面优质助推特色发展。未来，东城教育将坚持目标导向，通过“教育质量与队伍质量”双提升三年行动计划，进一步扩大优质学校、优质教师、优质学生群体，并通过“党组织领导的校长负责制试点区”、“全国智慧教育示范区”建设、“健康·提升2025”工程与“家校社·共育2035”工程等系列举措，努力办好更加公平、更加优质的教育。

其次，在“新时代”教育高质量发展的需求之下，东城教育将不断升级文化教育的目标和文化传承的形式，通过中华优秀传统文化夯实教育的根基，为基础教育固本铸魂，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量，为东城教育提供精神指引。

最重要的是，教育是一个“场”，是家庭、学校、社会等多种元素综合作用的集合。“十四五”期间，东城将持续探索“学习场”教育的效果，关注不同学习场中的影响因素，营造全面育人的新场域。

(责编：宋晨、宋鹤立)

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